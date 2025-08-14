Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποδοσφαιριστής της ομάδας K-21 τραυματίστηκε στο κεφάλι και διεκόπη οριστικά το ματς

Η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τάμγουορθ στις ηλικίες Κ-21, για το National League Cup, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Σεκού Κονέ και διεκόπη λίγο πριν την ανάπαυλά της.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, σε εναέρια μονομαχία με αντίπαλο και σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως, μέλη του ιατρικού επιτελείου της ομάδα έσπευσαν πάνω του για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός παίκτης αποχώρησε με φορείο και ο ρέφερι αποφάσισε τη διακοπή της αναμέτρησης. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Σεκού Κονέ είχε τις αισθήσεις του, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο και βρισκόταν σε απόλυτη επικοινωνία με το περιβάλλον και τους γύρω του.

Sekou Kone head collision get better soon champ pic.twitter.com/Tz4rZP4iMb — Dr. ADO (@WilliamAdoasi) August 13, 2025

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο παίκτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.