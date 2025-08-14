Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποδοσφαιριστής της ομάδας K-21 τραυματίστηκε στο κεφάλι και διεκόπη οριστικά το ματς

Μια εναέρια «μονομαχία» έφερε την πτώση του νεαρού ποδοσφαιριστή
Η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Τάμγουορθ στις ηλικίες Κ-21, για το National League Cup, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Σεκού Κονέ και διεκόπη λίγο πριν την ανάπαυλά της.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι, σε εναέρια μονομαχία με αντίπαλο και σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως, μέλη του ιατρικού επιτελείου της ομάδα έσπευσαν πάνω του για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός παίκτης αποχώρησε με φορείο και ο ρέφερι αποφάσισε τη διακοπή της αναμέτρησης. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο Σεκού Κονέ είχε τις αισθήσεις του, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο και βρισκόταν σε απόλυτη επικοινωνία με το περιβάλλον και τους γύρω του.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο παίκτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

