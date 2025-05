Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το «Ολντ Τράφορντ» πήρε χαμηλή βαθμολογία σε θέματα υγιεινής – Τι βρήκαν οι επιθεωρητές

Την ώρα που η διοίκηση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο του πρωταθλητισμού και να “σουλουπώσει” τα οικονομικά, απέκτησε έναν νέο ποονκόφαλο” που ακούει στο όνομα “Ολντ Τράφορντ”.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το “The Athletic”, το “Ολντ Τράφορντ” δεν αποτελεί πλέον ένα… θέατρο όνειρο, έχοντας σημαντικά θέματα υγιεινής. Όπως τονίζεται, το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βαθμολογήθηκε με δύο αστέρια για την υγιεινή των τροφίμων, αφού βρέθηκαν περιττώματα ποντικιών σε πολλούς χώρους φιλοξενίας τον περασμένο Ιανουάριο.

Η νέα έκθεση επιθεώρησης, η οποία ολοκληρώθηκε στις (16.04.2025), αναγνώρισε ότι “έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές εργασίες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ποντικιών στο χώρο”. Διαπίστωσε, όμως, ότι επτά διαφορετικοί χώροι του γηπέδου περιείχαν περιττώματα τρωκτικών, γεγονός που υποδεικνύει πως το ζήτημα απέχει ακόμη πολύ από την επίλυσή του.

