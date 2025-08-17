Μάντσεστερ Γιουνάιτετ – Άρσεναλ 0-1: Έκανε το μεγάλο «διπλό» με γκάφα του τερματοφύλακα Μπαγιντίρ

Η Άρσεναλ μπήκε με το… δεξί στη φετινή Premier League, παίρνοντας μεγάλη νίκη στο “Ολντ Τράφορντ”. Η ομάδα του Μιγκέλ Αρτέτα νίκησε με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο μεγάλο ματς της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το γκολ που έκρινε το ντέρμπι του “Ολντ Τράφορντ”, σημειώθηκε στο 13′. Ο Ράις εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαγιντίρ είχε τραγική αντίδραση (υπάρχει και ενδεχόμενο να του έγινε επιθετικό φάουλ) η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Ρικάρντο Καλαφιόρι σκόραρε με εξ επαφής κεφαλιά.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, αλλά είδαν το σουτ του Ντόργκου να πετυχαίνει το δοκάρι (30′). Η Γιουνάιτεντ έψαξε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο. Πίεσε αρκετά και στο 73′ είδε τον Ράγια να εκτινάσσεται και να διώχνει με δυσκολία την κεφαλιά του Μπεμό.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 1ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

(55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0

(10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς – Σίτι 0-4

(34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 80′ Τσερκί)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ 3-1

(5′, 45+2′ Γουντ, 42′ Εντόι – 78′ πεν. Τιάγκο)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1

(13′ Καλαφιόρι)