Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: «Πάρτι» του Χάαλαντ για τους «Πολίτες» στην Premier League

Με δύο γκολ του Χάαλαντ η Σίτι νίκησε εύκολα τη Γιουνάιτεντ
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι πανηγυρίζουν στο ντέρμπι
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι πανηγυρίζουν στο ντέρμπι / REUTERS/Phil Noble

Σε παράσταση για ένα ρόλο εξελίχθηκε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς ο “καυτός” Έρλινγκ Χάαλαντ χάρισε μία άνετη νίκη με 3-0 στη Μάντσεστερ Σίτι επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν και να έχουν μόλις μία νίκη σε τρεις αγώνες, το μεταξύ τους ντέρμπι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά η Μάντσεστερ Σίτι ήταν αυτή που το “καθάρισε” εύκολα και “βύθισε” ακόμη περισσότερο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι “Πολίτες” άνοιξαν το σκορ με τον Φόντεν στο 18ο λεπτό του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο ο Έρλινγκ Χάαλαντ πήρε τη… σκυτάλη για να πετύχει δύο προσωπικά τέρματα και να “σφραγίσει” τη νίκη της ομάδας του. Η Σίτι έφθασε έτσι τους 6 βαθμούς, ενώ η Γιουνάιτεντ έμεινε στους τέσσερις μετά από 4 ματς στην Premier League.

