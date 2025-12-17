Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 2-0: Άνετη πρόκριση για τους «πολίτες» στα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας

Με τους Τσερκί και Σαβίνιο να σκοράρουν, η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» 2-0 την Μπρέντφορντ στο «Έτιχαντ» και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του League Cup.

Το σκορ για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει να φτάσει στα ημιτελικά από τη χρονιά που κατέκτησε τον τίτλο (2021), άνοιξε στο 32’ ο Τσερκί με τρομερό σουτ από το όριο της περιοχής το οποίο πήγε στο «παραθυράκι» της εστίας της Μπρέντφορντ.

Η πρόκριση των «πολιτών» στην επόμενο φάση σφραγίστηκε στο 67’, με τον Σαβίνιο να «γράφει» το τελικό 2-0.