Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 2-0: Άνετη πρόκριση για τους «πολίτες» στα ημιτελικά του League Cup Αγγλίας

Οι "πολίτες" θέλουν να κατακτήσουν το League Cup, για 9η φορά, με την τελευταία να είναι το 2021
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Με τους Τσερκί και Σαβίνιο να σκοράρουν, η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» 2-0 την Μπρέντφορντ στο «Έτιχαντ» και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του League Cup.

Το σκορ για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει να φτάσει στα ημιτελικά από τη χρονιά που κατέκτησε τον τίτλο (2021), άνοιξε στο 32’ ο Τσερκί με τρομερό σουτ από το όριο της περιοχής το οποίο πήγε στο «παραθυράκι» της εστίας της Μπρέντφορντ.

Η πρόκριση των «πολιτών» στην επόμενο φάση σφραγίστηκε στο 67’, με τον Σαβίνιο να «γράφει» το τελικό 2-0.

