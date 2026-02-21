Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Ο Ο’Ράιλι έφερε τη νίκη στους «πολίτες» και φόρτωσε την Άρσεναλ με άγχος

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη εντός έδρας νίκη (2-1) επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League.

Με τα δύο γκολ του Ο’Ράιλι στο πρώτο ημίχρονο (14′ και 27′), η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να πάρει το “τρίποντο” στο “Ετιχαντ” και να… προσγειώσει ανώμαλα τις “καρακάξες”, που προέρχονταν από το επιβλητικό εκτός έδρας 6-1 επί της Καραμπάγκ στα playoffs του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νιούκαστλ είχε ισοφαρίσει προσωρινά (1-1) με ένα σουτ του Λιούις Χολ στο 22’, με την μπάλα να περνάει από αρκετά σώματα και να δυσκολεύει τον Ντοναρούμα, που την μάζεψε από τα δίχτυα του.

Έτσι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε αυτό που έπρεπε και μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ, η οποία την Κυριακή (22.02) θα έχει πολύ δύσκολο έργο στο λονδρέζικο ντέρμπι με την Τότεναμ (που “καίγεται” για τους βαθμούς).

Η Μπράιτον νίκησε στο Λονδίνο την Μπρέντφορντ με 2-0, για την 27η αγωνιστική της Premier League, αλλά η ημέρα ανήκει στον Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο 40χρονος άσος των “γλάρων” ήταν στην αρχική ενδεκάδα και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στο πρωτάαθλημα με 654, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γκάρεθ Μπάρι με 653 αγώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη 10άδα συμπληρώνουν οι: Γκιγκς (632), Λάμπαρντ (609), Ντέιβιντ Τζέιμς (572), Σπιντ (535), Χέσκεϊ (516), Σβάρτσερ (514), Γκάραχερ (508) και Φιλ Νέβιλ (505).

Η Μπράιτον είναι η έκτη ομάδα του βετεράνου άσου, έχοντας καταγράψει συμμετοχές ακόμη με τις: Λιντς (48), Νιούκαστλ (94), Άστον Βίλα (100), Μάντσεστερ Σίτι (147) και Λίβερπουλ (230). Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ήταν στον πάγκο και δεν αγωνίστηκε.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα-Λιντς 0-1

(31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμεζ, 45′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-0

(4′ Πέδρο

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 22/2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 22/2

Σάντερλαντ-Φούλαμ 22/2

Τότεναμ-Άρσεναλ 22/2

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2