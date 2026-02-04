Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ 3-1: Οι πολίτες νίκησαν και εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό του League Cup Αγγλίας

Ο Μαρμούς ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Γκουαρντιόλα
Ο Μαρμούς
Ο Μαρμούς πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του/ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε 3-1 τη Νιουκάστλ εντός έδρας και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του League Cup Αγγλίαςε, μετά και τη δεύτερη νίκη στον ημιτελικό (η πρώτη 0-1).

Ο Μαρμούς άνοιξε το σκορ στο 7′ και έκανε και το 2-0 στο 29 για την Μάντσεστερ Σίτι και ουσιαστικά έκανε τον αγώνα κόντρα στη Νιουκάστλ διαδικαστικού χαρακτήρα μέχρι το φινάλε.

Ο Ρέιντερ στο 32′ πέτυχε και τρίτο τέρμα για τους πολίτες για να κλείσει ημίχρονο με το σκορ στο 3-0. Για τους φιλοξενούμενους μείωσε σε 3-1 ο Ελάνγκα στο 62′, όμως δεν ήρθε άλλο γκολ και μοιραία ήρθε ο αποκλεισμός από το League Cup.

 

Στον τελικό περιμένει από χθες (03/02) η Άρσεναλ που ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσέλσι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
136
102
97
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo