Λεπτομέρειες φαίνεται να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ακάντζι στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ελβετό αμυντικό να βρίσκεται ήδη στο Μάντσεστερ προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το ”Skysports”, η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τη Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Ακάντζι, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ελβετός μάλιστα, έχει ήδη μεταβεί στο Μάντσεστερ για να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του, αφήνοντας την ομάδα της Βεστφαλίας μετά από 4 χρόνια παρουσίας στο σύλλογο.

