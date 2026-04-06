Συμβαίνει τώρα:
Στις 11 το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού
Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: Τέλος ο Μπερνάρντο Σίλβα, επιβεβαιώθηκε η αποχώρησή του το καλοκαίρι

Αποχαιρέτησε επίσημα τον Πορτογάλο εξτρέμ ο άμεσος συνεργάτης του Γκουαρντιόλα
Ο Σίλβα σε αγώνα της Σίτι
Ο Σίλβα σε αγώνα της Σίτι / Action Images via Reuters/Lee Smith

Μετά από 9 χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, ένα από τα… πουλέν του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, αφού αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία τους.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μάντσεστερ Σίτι που σάρωσε τα πάντα τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, με τον ίδιο να “μετράει” 450 συμμετοχές με 76 γκολ και να κατακτά 19 τίτλους με τους “Πολίτες”.

Το καλοκαίρι του 2026 θα αποχωρήσει όμως από την ομάδα, όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του και ο βοηθός του Πεπ Γκουαρντιόλα, Πεπ Λάιντερς: “Κάθε όμορφη ιστορία έχει ένα τέλος και εύχομαι να απολαύσει τους τελευταίους του μήνες εδώ. Έχει ακόμη έξι εβδομάδες εδώ και θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε καλά, αξίζει όλη την προσοχή μας”, ανέφερε σχετικά.

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους εξετάζουν ήδη την περίπτωσή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo