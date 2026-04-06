Μάντσεστερ Σίτι: Τέλος ο Μπερνάρντο Σίλβα, επιβεβαιώθηκε η αποχώρησή του το καλοκαίρι

Μετά από 9 χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι, ένα από τα… πουλέν του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο Μπερνάρντο Σίλβα θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, αφού αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία τους.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Μάντσεστερ Σίτι που σάρωσε τα πάντα τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, με τον ίδιο να “μετράει” 450 συμμετοχές με 76 γκολ και να κατακτά 19 τίτλους με τους “Πολίτες”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλοκαίρι του 2026 θα αποχωρήσει όμως από την ομάδα, όπως επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του και ο βοηθός του Πεπ Γκουαρντιόλα, Πεπ Λάιντερς: “Κάθε όμορφη ιστορία έχει ένα τέλος και εύχομαι να απολαύσει τους τελευταίους του μήνες εδώ. Έχει ακόμη έξι εβδομάδες εδώ και θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε καλά, αξίζει όλη την προσοχή μας”, ανέφερε σχετικά.

Pep Lijnders has confirmed that Bernardo Silva will leave Manchester City when his contract expires at the end of the season pic.twitter.com/RBt4upLiFn — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 5, 2026

Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους εξετάζουν ήδη την περίπτωσή του.