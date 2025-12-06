Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερή ασίστ του Τσέρκι με ραμπόνα στο 3-0 του Φόντεν κόντρα στη Σάντερλαντ

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάντερλαντ στο “Etihad” και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο της Premier League, Αρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε ένα απίθανο γκολ στο 65′, με τον Ράιαν Τσερκί να βγάζει μία τρομερή ασίστ με ραμπόνα για το κεφάλι του Φιλ Φόντεν, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους “πολίτες”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

PHIL FODEN MAKES IT THREE FOR MANCHESTER CITY! WHAT A FANTASTIC ASSIST FROM RAYAN CHERKI!



Manchester City 3-0 Sunderland.pic.twitter.com/mdUNDWgHWE — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 6, 2025

Η κάμερα έπιασε τον Άγγλο διεθνή σκόρερ να μην πιστεύει την “άρρωστη” ασίστ του συμπαίκτη του και να του δίνει όλα τα εύσημα για το γκολ που σημειώθηκε.