Μάντσεστερ Σίτι: Τρομερή ασίστ του Τσέρκι με ραμπόνα στο 3-0 του Φόντεν κόντρα στη Σάντερλαντ

Το τελικό σκορ των “πολιτών” επί της Σάντερλαντ “φτιάχτηκε” από μια “άρρωστη” ασίστ
Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα με 3-0 τη Σάντερλαντ στο “Etihad” και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο της Premier League, Αρσεναλ.

Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε ένα απίθανο γκολ στο 65′, με τον Ράιαν Τσερκί να βγάζει μία τρομερή ασίστ με ραμπόνα για το κεφάλι του Φιλ Φόντεν, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους “πολίτες”.

Η κάμερα έπιασε τον Άγγλο διεθνή σκόρερ να μην πιστεύει την “άρρωστη” ασίστ του συμπαίκτη του και να του δίνει όλα τα εύσημα για το γκολ που σημειώθηκε.

