Μαντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 1-1: Ο Έντσο Φερνάντες «πάγωσε» το Έτιχαντ στις καθυστερήσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν καλύτερη από την Τσέλσι και μέχρι το 90+4 φαινόταν ότι θα πάρει τη νίκη, όμως ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε και το παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής της Premier League ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1.

Ο Ράιντερς έδωσε το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Σίτι με ωραίο δυνατό σουτ στο 42′. Οι πολίτες φαινόταν ότι έχουν την υπεροχή με την Τσέλσι να μην έχει κάνει πολλές χαρακτηριστικές ευκαιρίες. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, όμως ο Γκουστό έκανε παράλληλη σέντρα και ο Φερνάντες με δύο προσπάθειες έκανε το 1-1 και το πανηγύρισε έξαλλα.

Το παιχνίδι από εκεί και έπειτα είχε αρκετές μάχες, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να βρει γκολ νίκης στα ελάχιστα λεπτά που απέμεναν, με αποτέλεσμα να μοιραστούν από ένα βαθμό.

Η Σίτι πλέον είναι στη δεύτερη θέση της Premier League με 42 βαθμούς και απέχει έξι βαθμούς από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, όσο και η Άστον Βίλα, που είναι τρίτη. Η Τσέλσι ανέβηκε στην πέμπτη θέση με 31 βαθμούς.