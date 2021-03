Μαραντόνα: «Δεν πέθανε, τον σκότωσαν» φώναξαν οπαδοί του στο Μπουένος Άιρες (video)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σε κεντρικό σημείο στο Μπουένος Άιρες ζητώντας… δικαιοσύνη, για το θάνατο του Ντιέγκο Μαρανόνα.

Σημείο συνάντησης για εκατοντάδες οπαδούς του Ντιέγκο Μαραντόνα έγινε την Τετάρτη (10.03.2021) ο εμβληματικός οβελίσκος του Μπουένος Αιρες, όπου οι Αργεντινοί γιόρτασαν το 1986 την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Μεξικό.

Ομάδες όπως οι «Pueblo Maradoniano», «Comando Maradona» και «La Diego Maradona» συγκάλεσαν κινητοποίηση, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα mundo Deportivo, για να απαιτήσουν δικαιοσύνη για το θάνατο του Αργεντινού στις 25 Νοεμβρίου, με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ντιέγκο. Δεν πέθανε, τον σκότωσαν».

Η Ντάλμα και η Τζιανίνα Μαραντόνα, κόρες του θρυλικού ποδοσφαιριστή και η Κλαούντια Βιγιαφάνε, σύζυγός του μεταξύ 1989 και 2003, συμμετείχαν επίσης στην πορεία. Όπως είναι γνωστό, ο θάνατος του Μαραντόνα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας για να διαπιστωθεί, εάν υπήρξε αμέλεια, σχετικά με την ιατρική του φροντίδα.

Fans of Diego Maradona have marched for ‘justice’ in Argentina amid investigations into how the football icon died and whether there was any negligence in his care. pic.twitter.com/4pLd9XGzzz