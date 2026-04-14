Μαραντόνα: Δριμύ κατηγορώ του εισαγγελέα στους γιατρούς στη νέα δίκη για τον θάνατο του αξέχαστου Ντιέγκο

Τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο το 2020 του Ντιέγκο Μαραντόνα επανήλθαν την Τρίτη (14.04.2026) ενώπιον της Δικαιοσύνης στην Αργεντινή. Διεξάγεται νέα δίκη, δέκα μήνες μετά την ακύρωση της πρώτης εν μέσω σκανδάλου για ντοκιμαντέρ που γυριζόταν κρυφά γύρω από την υπόθεση.

Επτά επαγγελματίες υγείας (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές) δικάζονται στο Σαν Ισίδορο, βόρεια του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, για τουλάχιστον τρεις μήνες, κατηγορούμενοι για αμέλειες που ενδέχεται να οδήγησαν στον θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δηλαδή για παραλείψεις που έγιναν με επίγνωση ότι θα μπορούσαν να επιφέρουν τον θάνατο. Αντιμετωπίζουν ποινές από οκτώ έως 25 χρόνια φυλάκισης, ενώ όλοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη, επικαλούμενοι τον επιμέρους και περιορισμένο ρόλο τους.

Μπλουζάκια με τη μορφή του Μαραντόνα, σημαίες και πανό που ζητούσαν «Δικαιοσύνη για τον D10S» συγκέντρωσαν, όπως και το 2025, μικρό αριθμό φιλάθλων έξω από το δικαστήριο. Ανάμεσά τους και ο 34χρονος Φρανσίσκο Τες από τα προάστια του Μπουένος Άιρες, που εξέφρασε την ελπίδα «να λάμψει η αλήθεια».

«Από τη στιγμή που πέθανε, όλοι αναρωτηθήκαμε ποιοι ήταν γύρω του, γιατί δεν τον προστάτεψαν. Πολλοί συνεχίζουμε να το αναρωτιόμαστε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών, στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε ιδιωτική κατοικία, όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές για αιμάτωμα στο κεφάλι.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας Πατρίσιο Φεράρι έκανε λόγο για κατ’ οίκον νοσηλεία «σκληρή, πρόχειρη και ελλιπή», χαρακτηρίζοντας την ιατρική ομάδα «ομάδα αυτοσχεδιαστών» που «αγνόησε πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια» και «εγκατέλειψε τον Ντιέγκο Μαραντόνα στη μοίρα του, καταδικάζοντάς τον σε θάνατο».

«Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δολοφονήθηκε», δήλωσε κατηγορηματικά ο δικηγόρος των θυγατέρων του, Φερνάντο Μπουρλάντο, κατηγορώντας την ιατρική ομάδα ότι «έκανε τα πάντα ώστε να επιδεινωθεί η σωματική και ψυχική του κατάσταση. Είχε χιλιάδες πραγματικές πιθανότητες να ζήσει, αλλά εξαιτίας αυτών των ανθρώπων έφυγε από τη ζωή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης μίλησαν για «σοβαρότατες αντιφάσεις» στην κατηγορία και «ποικίλους, συχνά αντικρουόμενους ισχυρισμούς», σύμφωνα με τον Φρανσίσκο Ονέτο, δικηγόρο του νευροχειρουργού και βασικού κατηγορουμένου Λεοπόλντο Λούκε.

Οι συνήγοροι τόνισαν ότι ο Μαραντόνα πέθανε από έμφραγμα, επικαλούμενοι αντικρουόμενα πορίσματα ειδικών, ενώ αμφισβήτησαν και το σενάριο «αγωνίας διάρκειας τουλάχιστον 12 ωρών» που παρουσίασαν ιατροδικαστές και υιοθέτησε η κατηγορία.

«Μία προοδευτική επιδείνωση της υγείας του που κάποια στιγμή είπε ”στοπ”», ανέφερε ο δικηγόρος Βαντίμ Μιστσάντσουκ, κάνοντας αναφορά και στις παλαιότερες εξαρτήσεις του θρύλου.

Απέρριψε επίσης την εικόνα ενός Μαραντόνα χωρίς κρίση και υπό τον πλήρη έλεγχο της ιατρικής ομάδας: «Ο υπεύθυνος για την υγεία του Μαραντόνα ήταν ο ίδιος ο Μαραντόνα, που άλλοτε έπαιρνε σωστές αποφάσεις και άλλοτε όχι».

Το άδοξο τέλος της πρώτης δίκης

Η πρώτη δίκη είχε ακυρωθεί τον Μάιο, μετά από περισσότερες από 20 συνεδριάσεις και 44 καταθέσεις μαρτύρων, λόγω σκανδάλου: μία από τις τρεις δικαστές συμμετείχε κρυφά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ για την υπόθεση, στο οποίο εμφανιζόταν η ίδια. Από τότε έχει απομακρυνθεί και νέα σύνθεση δικαστών έχει αναλάβει τη διαδικασία.

Η πρώτη δίκη είχε αναδείξει σοβαρές αδυναμίες στη φροντίδα του Μαραντόνα, χωρίς ωστόσο να αποδώσει συγκεκριμένες ευθύνες. Μεταξύ άλλων, τέθηκαν ερωτήματα για την επιλογή κατ’ οίκον νοσηλείας αντί για κλινική – απόφαση που ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας -, για την έλλειψη κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού (όπως οξυγόνο, οροί και καρδιολογικός εξοπλισμός) και για το επίπεδο της ιατρικής παρακολούθησης.

Παράλληλα, αναδείχθηκε και το ζήτημα του ποιος είχε τον τελικό λόγο στις αποφάσεις γύρω από τον Μαραντόνα. Οι κόρες του και η πρώην σύντροφός του κατέθεσαν ότι είχαν αποκλειστεί και δεν ενημερώνονταν επαρκώς από την ιατρική ομάδα.

Για ποιον λόγο; Ο δικηγόρος Μπουρλάντο είχε κάνει λόγο στην πρώτη δίκη για πιθανό «οικονομικό κίνητρο» τρίτων, ως τη «σκοτεινή πλευρά» της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επανέλθει σε αυτό το επιχείρημα.