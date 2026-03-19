Μαρία Σάκκαρη – Αλίσια Παρκς στο δεύτερο γύρο του Μαϊάμι Όπεν

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χωρίς αγώνα στο δεύτερο γύρο του Μαϊάμι Όπεν και εκεί θα αντιμετωπίσει την Αλίσια Παρκς, η οποία και πέρασε λύγισε μετά από μεγάλη “μάχη” την Σίνια Κράους.

Η Αλίσια Παρκς πήρε τη νίκη με 2-0 σετ [7-5, 7-6(4)] κόντρα στην Αυστριακή και θα αντιμετωπίσει πλέον στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι Όπεν, την Μαρία Σάκκαρη, την οποία και είχε νικήσει πριν τέσσερα χρόνια στην Οστράβα, με 2-1 σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται όμως σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο και έχοντας ανέβει στο Νο32 του ταμπλό, ελπίζει σε μία νέα “βαθιά” πορεία, στο 1000άρι τουρνουά του Μαϊάμι.