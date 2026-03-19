Μαρία Σάκκαρη – Αλίσια Παρκς στο δεύτερο γύρο του Μαϊάμι Όπεν

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγυρίζει στη Ντόχα του Κατάρ / REUTERS/Mohammed Salem

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε χωρίς αγώνα στο δεύτερο γύρο του Μαϊάμι Όπεν και εκεί θα αντιμετωπίσει την Αλίσια Παρκς, η οποία και πέρασε λύγισε μετά από μεγάλη “μάχη” την Σίνια Κράους.

Η Αλίσια Παρκς πήρε τη νίκη με 2-0 σετ [7-5, 7-6(4)] κόντρα στην Αυστριακή και θα αντιμετωπίσει πλέον στον δεύτερο γύρο του Μαϊάμι Όπεν, την Μαρία Σάκκαρη, την οποία και είχε νικήσει πριν τέσσερα χρόνια στην Οστράβα, με 2-1 σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται όμως σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο και έχοντας ανέβει στο Νο32 του ταμπλό, ελπίζει σε μία νέα “βαθιά” πορεία, στο 1000άρι τουρνουά του Μαϊάμι.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
96
81
76
61
