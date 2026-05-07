Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78 τελικό: Η Ένωση προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League
2ος ημιτελικός
65 - 78
Τελικό
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ουνικάχα Μάλαγα για τα ημιτελικά Basketball Champions League

23:51 | 07.05.2026

23:51 | 07.05.2026
ΑΕΚ - Ρίτας στον τελικό το Σάββατο στις 21:00
23:51 | 07.05.2026
Στον τελικό του Basketball Champions League η Ένωση!
23:51 | 07.05.2026
Μάλαγα - ΑΕΚ 68-75!
23:51 | 07.05.2026
Τέλος αγώνα!
23:49 | 07.05.2026

65-78 με 3/3 βολές του Ντίαζ

23:48 | 07.05.2026

62-78 από τον Νάναλι

23:47 | 07.05.2026

62-76 με 2/2 βολές Λεκαβίτσιους

23:47 | 07.05.2026

62-74 από τον Μπαλτσερόφσκι

23:46 | 07.05.2026

60-74 με τρομερό κάρφωμα του Μπράουν

23:44 | 07.05.2026

60-72 με 1/2 βολές του Μπαρέιρο

23:44 | 07.05.2026

59-72 από τον Γκρέι

23:44 | 07.05.2026

59-70 μειώνει ο Μπαλτσερόφσκι

23:42 | 07.05.2026

57-70 με 2/2 βολές του Νάναλι

23:38 | 07.05.2026
Τρία λεπτά ακόμα, στις βολές ο Νάναλι
23:38 | 07.05.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα
23:37 | 07.05.2026

57-68 με τρίποντο του Πέρι

23:36 | 07.05.2026
Πέντε λεπτά ακόμα
23:31 | 07.05.2026
35' 54-68 μπροστά η ΑΕΚ
23:31 | 07.05.2026
7 λεπτά ακόμα για το φινάλε του αγώνα
23:30 | 07.05.2026

50-68 με καλάθι και φάουλ του Μπράουν στον αιφνιδιασμό

23:28 | 07.05.2026

50-66 με καλάθι και φάουλ του Γκρέι

23:28 | 07.05.2026

50-64 με τρίποντο του Κράβις

23:28 | 07.05.2026

47-64 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ

23:25 | 07.05.2026

47-61 με 1/3 βολές του Πέρι

23:25 | 07.05.2026

46-61 με κάρφωμα του Μπράουν

23:25 | 07.05.2026

46-59 απαντούν οι Ισπανοί

23:24 | 07.05.2026

43-59 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους

23:24 | 07.05.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
23:22 | 07.05.2026
Τέλος τρίτης περιόδου: Μάλαγα - ΑΕΚ 43-56
23:19 | 07.05.2026

43-56 μειώνει με 2/2 βολές ο Τιλί

23:18 | 07.05.2026

41-56 από τον Λεκαβίτσιους

23:16 | 07.05.2026

Απίθανες άμυνες από την ΑΕΚ

23:16 | 07.05.2026

41-54 με καλάθι και φάουλ του Αμερικανού ψηλού της ΑΕΚ. Έχασε τη βολή

23:15 | 07.05.2026
Απίθανος Γκρέι! Έβαλε τον Γουέμπ και την μπάλα στο καλάθι
23:14 | 07.05.2026

41-52 με φοβερή ενέργεια του Γουέμπ

23:14 | 07.05.2026

39-52 με τρίποντο του Νάναλι

23:13 | 07.05.2026

40-49 με 1/2 βολές του Ντίαζ

23:12 | 07.05.2026

38-49 με 2/2 βολές του Λεκαβίτσιους

23:11 | 07.05.2026

38-47 από τον Πέρι

23:09 | 07.05.2026

36-47 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ

23:09 | 07.05.2026
25' Στο -8 η Μάλαγα και τάιμ άουτ από τον Σάκοτα
23:09 | 07.05.2026

36-44 από τον Πέρι

23:08 | 07.05.2026

34-44 με τρίποντο του Καλινόσκι

23:08 | 07.05.2026

31-44 με 2/3 βολές του Μπάρτλεϊ

23:06 | 07.05.2026

31-42 με μία βολή από τη Μάλαγα

23:06 | 07.05.2026
30-42 απαντάει με τρίποντο ο Μπάρτλεϊ

23:05 | 07.05.2026

30-39 με τρίποντο του Μπαρέιρο

23:05 | 07.05.2026
Πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ στο τρίτο δεκάλεπτο

27-39 από τον Φίζελ

23:03 | 07.05.2026
Πολύ άσχημο ξεκίνημα από την ΑΕΚ στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι άποντη για τρία λεπτά
23:02 | 07.05.2026

27-37 από τον Καλινόσκι

23:00 | 07.05.2026

25-37 με 2/2 βολές του Μπαρέιρο

22:58 | 07.05.2026

23-37 μειώνει η Μάλαγα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους

22:58 | 07.05.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:44 | 07.05.2026
Τέλειο πρώτο μέρος για την Ένωση στον ημιτελικό του Basketball Champions League

Έχει επιβάλει τον ρυθμό της και διαλύει τους Ισπανούς που δεν βρίσκουν καλάθι ούτε με αίτηση

22:43 | 07.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Μάλαγα - ΑΕΚ 21-37
22:39 | 07.05.2026

21-37 από τον Νάναλι στο φινάλε του ημιχρόνου!

22:38 | 07.05.2026

21-35 με τρίποντο του Καλινόσκι

22:37 | 07.05.2026

18-35 με τρομερό κάρφωμα του Μπράουν

22:37 | 07.05.2026

18-33 από τον Μπαλτσερόφσκι

22:34 | 07.05.2026

16-33 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ

22:34 | 07.05.2026

16-30 με 2/3 βολές του Μπάρτλεϊ

16-28 από τον Νάναλι

22:29 | 07.05.2026

16-26 από τον Γκρέι

22:27 | 07.05.2026

16-24 μείωσε η Μάλαγα

22:27 | 07.05.2026
Στο +10 η ΑΕΚ, 5:44 πριν το φινάλε του ημιχρόνου
22:26 | 07.05.2026

14-24 από τον Σκορδίλη

22:25 | 07.05.2026

14-22 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους

22:25 | 07.05.2026

14-19 από τον Σκορδίλη

22:24 | 07.05.2026

14-17 από τον Κράβις

22:22 | 07.05.2026

12-17 με τρίποντο του Νάναλι

22:22 | 07.05.2026

12-14 με τρίποντο του Γουέμπ

22:22 | 07.05.2026

Οι άμυνες έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο

22:20 | 07.05.2026
Απίθανα πράγματα στην Μπανταλόνα

Το σκορ είναι 9-14 μετά από 11 λεπτά!

22:20 | 07.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
22:18 | 07.05.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Μάλαγα - ΑΕΚ 9-14
22:17 | 07.05.2026

9-14 μειώνει η Μάλαγα με τον Κράβις

22:16 | 07.05.2026

7-14 με 2/2 βολές του Λεκαβίτσιους

22:14 | 07.05.2026
Το σκορ είναι πάρα πολύ χαμηλό! Η ΑΕΚ έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της
22:10 | 07.05.2026

7-12 με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου

22:08 | 07.05.2026

7-9 με 2/2 βολές του Μπάρτλεϊ

22:06 | 07.05.2026
Φτάσαμε στο 5' - Απόλυτη ισορροπία στον ημιτελικό
22:05 | 07.05.2026

7-7 από τον Κράβις

22:03 | 07.05.2026

5-7 φοβερό κάρφωμα του Φίζελ

22:02 | 07.05.2026

5-5 με τρίποντο του Πέρι

22:02 | 07.05.2026

2-5 μειώνει ο Κράβις

22:01 | 07.05.2026

0-5 για την ΑΕΚ με τρίποντο του  Φλιώνη

22:01 | 07.05.2026

0-2 από τον Φίζελ

21:59 | 07.05.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
21:55 | 07.05.2026
Γκρέι, Φλιώνης, Φίζελ, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος οι βασικοί της ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα
21:55 | 07.05.2026
Ο κόσμος της ΑΕΚ έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας
21:49 | 07.05.2026
Γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:48 | 07.05.2026
Η δωδεκάδα της ΑΕΚ

Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος

21:48 | 07.05.2026
Η δωδεκάδα της Μάλαγα

Πέρεζ, Οντίτζ, Μπαλτσερόφσκι, Γουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαθ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι

21:47 | 07.05.2026
Τρεις μεγάλες απουσίες για τη Μάλαγα

Ντουάρτε, Τζέντοβιτς και Ρούμπιτ δεν είναι στη διάθεση του Ίμπον Ναβάρο για τον αποψινό ημιτελικό, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών

21:47 | 07.05.2026
Στον πρώτο ημιτελικό, η Ρίτας έκανε την έκπληξη, αφήνοντας εκτός τελικού την Τενερίφη
Πηγή: FIBA Champions League
Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν την έκπληξη και προκρίθηκαν στον τελικό του Basketball Champions League
Η Ρίτας περιμένει στον τελικό τον νικητή του Μάλαγα - ΑΕΚ
21:46 | 07.05.2026
Περίπου 1.000 φίλοι της ΑΕΚ βρίσκονται στο γήπεδο

Το φετινό Final Four διεξάγεται στην έδρα της Μπανταλόνα στη Βαρκελώνη

21:46 | 07.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Μάλαγα

