Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78 τελικό: Η Ένωση προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ουνικάχα Μάλαγα για τα ημιτελικά Basketball Champions League.
65-78 με 3/3 βολές του Ντίαζ
62-78 από τον Νάναλι
62-76 με 2/2 βολές Λεκαβίτσιους
62-74 από τον Μπαλτσερόφσκι
60-74 με τρομερό κάρφωμα του Μπράουν
60-72 με 1/2 βολές του Μπαρέιρο
59-72 από τον Γκρέι
59-70 μειώνει ο Μπαλτσερόφσκι
57-70 με 2/2 βολές του Νάναλι
57-68 με τρίποντο του Πέρι
50-68 με καλάθι και φάουλ του Μπράουν στον αιφνιδιασμό
50-66 με καλάθι και φάουλ του Γκρέι
50-64 με τρίποντο του Κράβις
47-64 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ
47-61 με 1/3 βολές του Πέρι
46-61 με κάρφωμα του Μπράουν
46-59 απαντούν οι Ισπανοί
43-59 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους
43-56 μειώνει με 2/2 βολές ο Τιλί
41-56 από τον Λεκαβίτσιους
Απίθανες άμυνες από την ΑΕΚ
41-54 με καλάθι και φάουλ του Αμερικανού ψηλού της ΑΕΚ. Έχασε τη βολή
41-52 με φοβερή ενέργεια του Γουέμπ
39-52 με τρίποντο του Νάναλι
40-49 με 1/2 βολές του Ντίαζ
38-49 με 2/2 βολές του Λεκαβίτσιους
38-47 από τον Πέρι
36-47 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ
36-44 από τον Πέρι
34-44 με τρίποντο του Καλινόσκι
31-44 με 2/3 βολές του Μπάρτλεϊ
31-42 με μία βολή από τη Μάλαγα
30-42 απαντάει με τρίποντο ο Μπάρτλεϊ
30-39 με τρίποντο του Μπαρέιρο
27-39 από τον Φίζελ
27-37 από τον Καλινόσκι
25-37 με 2/2 βολές του Μπαρέιρο
23-37 μειώνει η Μάλαγα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους
Έχει επιβάλει τον ρυθμό της και διαλύει τους Ισπανούς που δεν βρίσκουν καλάθι ούτε με αίτηση
21-37 από τον Νάναλι στο φινάλε του ημιχρόνου!
21-35 με τρίποντο του Καλινόσκι
18-35 με τρομερό κάρφωμα του Μπράουν
18-33 από τον Μπαλτσερόφσκι
16-33 με τρίποντο του Μπάρτλεϊ
16-30 με 2/3 βολές του Μπάρτλεϊ
16-28 από τον Νάναλι
16-26 από τον Γκρέι
16-24 μείωσε η Μάλαγα
14-24 από τον Σκορδίλη
14-22 με τρίποντο του Λεκαβίτσιους
14-19 από τον Σκορδίλη
14-17 από τον Κράβις
12-17 με τρίποντο του Νάναλι
12-14 με τρίποντο του Γουέμπ
Οι άμυνες έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο
Το σκορ είναι 9-14 μετά από 11 λεπτά!
9-14 μειώνει η Μάλαγα με τον Κράβις
7-14 με 2/2 βολές του Λεκαβίτσιους
7-12 με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου
7-9 με 2/2 βολές του Μπάρτλεϊ
7-7 από τον Κράβις
5-7 φοβερό κάρφωμα του Φίζελ
5-5 με τρίποντο του Πέρι
2-5 μειώνει ο Κράβις
0-5 για την ΑΕΚ με τρίποντο του Φλιώνη
0-2 από τον Φίζελ
Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος
Πέρεζ, Οντίτζ, Μπαλτσερόφσκι, Γουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαθ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι
Ντουάρτε, Τζέντοβιτς και Ρούμπιτ δεν είναι στη διάθεση του Ίμπον Ναβάρο για τον αποψινό ημιτελικό, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών
Το φετινό Final Four διεξάγεται στην έδρα της Μπανταλόνα στη Βαρκελώνη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Μάλαγα