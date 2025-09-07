Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Έλσα Ζακεμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα

Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση η Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα στις ΗΠΑ
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα στις ΗΠΑ / REUTERS / David Kirouac-Imagn Images

Η Μαρία Σάκκαρη άφησε πίσω της το US Open και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο 500άρι τουρνουά της Γουαδαλαχάρα, όπου και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Έλσα Ζακεμό.

Έχοντας αρχίσει την επάνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, η Μαρία Σάκκαρη ψάχνει μία νέα καλή πορεία στη Γουαδαλαχάρα, όπου δεν υπερασπίζεται βαθμούς και μπορεί να κάνει νέο “άλμα” με μία σειρά από νίκες, αρχής γενομένης από τη “μονομαχία” της με την Έλσα Ζακεμό, Νο91 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, ψάχνοντας ρεβάνς από τη Γαλλίδα, που την απέκλεισε πρόσφατα στο Roland Garros. Αν πάρει πάντως την πρόκριση στον επόμενο γύρο, η Σάκκαρη θα βρει απέναντί της την Ελίζ Μέρτενς.

