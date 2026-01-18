Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Έχω έναν εκπληκτικό αρραβωνιαστικό, ανυπομονώ να τον παντρευτώ»

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (6-4, 6-2) κόντρα στη Λεόλια Ζανζάν στην πρεμιέρα του Australian Open και μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για το ματς, την πορεία της στη διοργάνωση, αλλά και τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Μιλώντας μετά το ματς και στη συνέντευξη Τύπου, η Μαρία Σάκκαρη δεν έκρυψε και τον ενθουσιασμό της που θα παντρευτεί σύντομα τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αφού ρωτήθηκε σχετικά και από τους δημοσιογράφους στην Αυστραλία.

Οι δηλώσεις της Σάκκαρη

Για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είμαι πολύ χαρούμενη, έχω έναν εκπληκτικό αρραβωνιαστικό, είναι ο καλύτερος. Ανυπομονώ να τον παντρευτώ, είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι».

Για τη νίκη της στην πρεμιέρα: «Είναι το καλύτερο συναίσθημα που υπάρχει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου το συναίσθημα που έχεις όταν κερδίζεις σε ένα μεγάλο γήπεδο, με κόσμο, με Έλληνες, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το ξαναζήσεις. Ό,τι και να κάνω, όσο επιτυχημένη και να είμαι στο μέλλον, αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα. Σίγουρα υπάρχουν προσωπικές στιγμές πολύ όμορφες, αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι, δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις με τίποτα».

Για το αν ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό σε Γκραν Σλαμ: «Σίγουρα, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα γκέιμ. Έκανα κάποια αβίαστα λάθη που δεν θα έκανα αν δεν ήταν πρώτος γύρος. Έχω δουλέψει τόσο πολύ, που είναι κρίμα να μη φαίνεται στο παιχνίδι μου. Είμαι χαρούμενη που υπάρχουν στιγμές, όπως στο δεύτερο σετ σήμερα, που πραγματικά φαίνεται».

Για τον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ντόνα Βέκιτς ή την Μίρα Αντρέεβα: «Είναι μια ευκαιρία για εμένα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να παίξω το τένις που έχω πραγματικά δουλέψει και θέλω να βλέπω τον εαυτό μου να παίζει. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ποια παίκτρια θα κερδίσει, τι τακτική θα ακολουθήσουμε, γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικές παίκτριες. Η Αντρέεβα είναι σε πολύ καλή φόρμα, η Ντόνα (σ.σ. Βέκιτς) είναι πάντα “παρούσα” στα Grand Slam, οπότε θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει».

Για το νευρικό της ξεκίνημα απέναντι στη Λεόλια Ζανζάν: «Δεν σκεφτόμουν το πρόσφατο παρελθόν, απλά ήξερα ότι κάτι έπρεπε να αλλάξω. Ήμουν ανήσυχη και είχα άγχος, αλλά ήξερα ότι αν επιμείνω και αν κρατηθώ εκεί λίγο, θα γυρίσει το ματς. Το έβλεπα ότι ήτα ένα-δύο πόντοι και ήταν περισσότερο επειδή εγώ ήμουν αγχωμένη. Και η άλλη κοπέλα έπαιξε καλά στην αρχή του ματς, μετά νομίζω ότι κουράστηκε. Όμως, της έδωσα και πολλά δώρα στην αρχή».

Για την ηλικία της: «Η ηλικία σου δίνει εμπειρία και έμμεσα αυτοπεποίθηση, διότι ξέρεις ότι το έχεις κάνει τόσες φορές. Δεν με πειράζει που είμαι 30, νιώθω 22 και οπτικά και σωματικά και μέσα μου! Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου, νομίζω ότι είναι τα καλύτερα χρόνια όταν είσαι αθλητής».