Μαρία Σάκκαρη: Η αδιανόητη επιστροφή στο Australian Open – «Το καλύτερο χτύπημα της ζωής μου»

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-2) τη Λεόλια Ζανζάν στην πρεμιέρα του Australian Open, πετυχαίνοντας και τον καλύτερο πόντο της ζωής της, όπως παραδέχθηκε και η ίδια μετά το ματς.

Μετά απόσερβίς της Λεόλια Ζανζάν, η Μαρία Σάκκαρη έβγαλε μία απίστευτη επιστροφή από την εξωτερική πλευρά του φιλέ και στις δηλώσεις της μετά το παιχνίδι, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

Οι δηλώσεις της Σάκκαρη

«Είναι πιθανότατα το καλύτερο χτύπημα που έβγαλα στη ζωή μου! Είμαι 30 χρονών τώρα, παίζω τένις 25 χρόνια, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβγαζα τέτοια επιστροφή. Αυτά τα βλέπεις από τον Ρότζερ (σ.σ. Φέντερερ), τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ), τώρα και από μένα! Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένας από τους πόντους του τουρνουά».

Στη συνέχεια μίλησε και για τους Έλληνες στην κερκίδα: «Είναι τρελό αυτό με τους Έλληνες, περπατώ στη Μελβούρνη και πρέπει να προσέχω τι λέω στο τηλέφωνο γιατί υπάρχουν παντού Έλληνες! Τους αγαπώ! Είναι τόσο παθιασμένοι, είναι απίστευτοι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και φυσικά όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλους. Είχα κάποιες σκληρές ήττες εδώ στη Margaret Court Arena και είμαι χαρούμενη που έσπασα αυτό το σερί».