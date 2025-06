Μαρία Σάκκαρη: Η Γιούλια Πουτίντσεβα έδωσε συνέχεια στη μεταξύ τους κόντρα, με αναρτήσεις στο Instagram

Μαρία Σάκκαρη και Γιούλια Πουτίντσεβα είχαν ένα φραστικό επεισόδιο μετά το φινάλε του μεταξύ τους αγώνα για τον 1ο γύρο του Bad Homburg (η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε δύσκολη πρόκριση με 2-0 σετ)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μαρίας Σάκκαρη με την Γιούλια Πουντιτσέβα, τη στιγμή που οι τενίστριες έδιναν τα χέρια, υπήρξε ένταση με τις δυο αθλήτριες να ανταλλάσσουν κάποιες κουβέντες σ’ έντονο τόνο, πριν αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Σάκκαρη και Πουτίντσεβα είχαν έντονο διάλογο στο φιλέ, με τις φωνές να ανεβαίνουν και τις κουβέντες να γίνονται προσωπικές. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη με τη συμπεριφορά της αντιπάλου της, επειδή δεν την κοίταξε όταν της έδινε το χέρι και φέρεται να της είπε μεταξύ άλλων: “Κανείς δεν σε συμπαθεί”.

