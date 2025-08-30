Μαρία Σάκκαρη: Η ώρα της μάχης με την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια για τη φάση των 32 του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στο US Open, δείχνοντας να βρίσκει σιγά σιγά τον παλιό καλό τη εαυτό.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στον τρίτο γύρο του US Open και καλείται να νικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια (Νο.22), προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία έχει συναντήσει άλλες τέσσερις φορές στην καριέρα της τη Βραζιλιάνα και μετράει ισάριθμες ήττες, με τελευταία αυτή στη Μαδρίτη την περσινή σεζόν.

Ο αγώναςθα κλείσει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong Stadium, δηλαδή αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 04.00-05.00 (Eurosport 2) το πρωί της Κυριακής (31/8).

Όποια παίκτρια περάσει στη φάση των 16» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Ανισιμόβα – Κρίστιαν.