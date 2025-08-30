Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: Η ώρα της μάχης με την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια για τη φάση των 32 του US Open

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής η αναμέτρηση της Ελληνίδας τενίστριας
Η Μαρία Σάκκαρη
EUROKINISSI

Η Μαρία Σάκκαρη εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της στο US Open, δείχνοντας να βρίσκει σιγά σιγά τον παλιό καλό τη εαυτό.

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στον τρίτο γύρο του US Open και καλείται να νικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια (Νο.22), προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16.

Η Μαρία έχει συναντήσει άλλες τέσσερις φορές στην καριέρα της τη Βραζιλιάνα και μετράει ισάριθμες ήττες, με τελευταία αυτή στη Μαδρίτη την περσινή σεζόν. 

Ο αγώναςθα κλείσει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong Stadium, δηλαδή αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 04.00-05.00 (Eurosport 2) το πρωί της Κυριακής (31/8).

Όποια παίκτρια περάσει στη φάση των 16» θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Ανισιμόβα – Κρίστιαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo