Μαρία Σάκκαρη – Ίγκα Σφιόντεκ: Η ώρα και το κανάλι που θα δείξει το μεγάλο παιχνίδι στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ στον τρίτο γύρο του Indian Wells, λίγες μόνο εβδομάδες μετά τη μεγάλη νίκη της επί του Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης στη Ντόχα του Κατάρ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία από το καλό ξεκίνημα στη σεζόν, η Μαρία Σάκκαρη θα βρει ξανά απέναντί της την Ίγκα Σφιόντεκ, με στόχο την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Indian Wells.

Η αναμέτρηση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 00:00 σε ώρα Ελλάδας, από Δευτέρα σε Τρίτη, με τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι Novasports 6HD.