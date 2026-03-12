Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκαν στα ημιτελικά του μεικτού στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαναν την έκπληξη στο μεικτό του Indian Wells και νίκησαν με 2-0 σετ [7-5, 7-6(0)] το δίδυμο των Μαρσέλο Αρέβαλο και Λουίσα Στεφάνι, παίρνοντας το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Μπορεί το ματς να κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ήταν καλύτεροι σε αυτές και κατάφεραν να “λυγίσουν” τους Μαρσέλο Αρέβαλο και Λουίσα Στεφάνι, που αποτελούσαν το Νο3 του ταμπλό στο Indian Wells.

Το δίδυμο των Ελλήνων προκρίθηκε έτσι στα ημιτελικά του τουρνουά της Καλιφόρνια, όπου και θα αντιμετωπίσει το Νο1 του ταμπλό, με την Γκαμπρέιλα Νταμπρόφσκι και τον Λόιντ Γκάσπουλ.