Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκαν στα ημιτελικά του μεικτού στο Indian Wells

Φοβερή εμφάνιση και μεγάλη νίκη για το δίδυμο των Ελλήνων
Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη
Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη σε αγώνα του μεικτού των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισίου / EUROKINISSI

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκαναν την έκπληξη στο μεικτό του Indian Wells και νίκησαν με 2-0 σετ [7-5, 7-6(0)] το δίδυμο των Μαρσέλο Αρέβαλο και Λουίσα Στεφάνι, παίρνοντας το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Μπορεί το ματς να κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ήταν καλύτεροι σε αυτές και κατάφεραν να “λυγίσουν” τους Μαρσέλο Αρέβαλο και Λουίσα Στεφάνι, που αποτελούσαν το Νο3 του ταμπλό στο Indian Wells.

Το δίδυμο των Ελλήνων προκρίθηκε έτσι στα ημιτελικά του τουρνουά της Καλιφόρνια, όπου και θα αντιμετωπίσει το Νο1 του ταμπλό, με την Γκαμπρέιλα Νταμπρόφσκι και τον Λόιντ Γκάσπουλ.

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo