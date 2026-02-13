Μαρία Σάκκαρη – Καρολίνα Μούχοβα 1-2: Ήττα με ανατροπή και «κατάρρευση» στο φινάλε για την Ελληνίδα τενίστρια στη Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε να προηγείται στον ημιτελικό με την Καρολίνα Μούχοβα, στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, αλλά κατέρρευσε στα μέσα του δεύτερου σετ και γνώρισε τελικά την ήττα με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 1-6).

Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε πρώτη μπρέικ και στο δεύτερο σετ, αλλά στη συνέχεια επέτρεψε στην Καρολίνα Μούχοβα να βγάλει αντίδραση και να πάρει ψυχολογία, για να φθάσει στην ανατροπή. Η Τσέχα τενίστρια είχε ένα φοβερό 5-0 σερί στο δεύτερο σετ και έκανε… παρέλαση στο τρίτο και τελευταίο σετ, φθάνοντας στη νίκη και την πρόκριση στο τελικό του τουρνουά της Ντόχα.

Το παιχνίδι

Η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε πρώτη μπρέικ στο ματς, αφού η Καρολίνα Μούχοβα κατάφερε να “σπάσει” το σερβίς της στο τρίτο γκέιμ του αγώνα, αλλά “απάντησε” αμέσως με εντυπωσιακό τρόπο. Αρχικά βρέθηκε με τριπλό μπρέικ πόιντ στο τέταρτο γκέιμ, αλλά παρότι ισοφαρίστηκε από δικά της αβίαστα λάθη, κατάφερε να φθάσει στο μπρέικ για να ισοφαρίσει το ματς.

Ακολούθησε μεγάλη “μάχη”, με τις δύο τενίστριες να βρίσκουν νέα μπρέικ πόιντ, αλλά την Σάκκαρη να “σβήνει” της Μούχοβα και να φθάνει η ίδια σε δεύτερο μπρέικ, για να σερβίρει για το πρώτο σετ. Με λοβ σέρβις γκέιμ λοιπόν, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε το 6-3 και πήρε προβάδισμα νίκης, με το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη συνέχισε στην ίδιο ρυθμό και βρήκε το μπρέικ με το… καλημέρα, για να φθάσει εύκολα στο 2-0 και να πάρει προβάδισμα νίκης επί της Μούχοβα στην Ντόχα. Η Τσέχα τενίστρια κατάφερε όμως στη συνέχεια να βγάλει αντίδραση και με δύο δικά της μπρέικ “έτρεξε” ένα σερί 5-0 και έφερε… τούμπα στο σετ, για να φθάσει στο 5-2 και να σερβίρει λίγο μετά για την ισοφάριση στα σετ. Ήταν όμως η σειρά της Ελληνίδας να αντιδράσει, με την πλάτη στον τοίχο, για να βρει το δεύτερο δικό της μπρέικ και να μειώσει σε 5-4, αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει το αποτέλεσμα. Η Μούχοβα με τρίτο μπρέικ έκλεισε το σετ με 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 το ματς.

Όλα κρίθηκαν έτσι σε τρίτο σετ, όπου η Σάκκαρη όμως δεν έκανε την… εμφάνισή της. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχασε την ψυχολογία της και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του σετ να φανεί ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα να το χάσει με 6-1 και να γνωρίσει την ήττα με ανατροπή, 2-1 από την Μούχοβα, η οποία και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Qatar Open.