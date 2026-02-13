Μαρία Σάκκαρη – Καρολίνα Μούχοβα live για τα ημιτελικά στη Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη προελαύνει στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα και μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Ίγκα Σφιόντεκ, αντιμετωπίζει την Καρολίνα Μούχοβα για μία θέση στο μεγάλο τελικό του Qatar Open.
40-30 με οριακό άουτ από την Σάκκαρη
30-30 ισοφάρισε η Τσέχα
15-30 και προβάδισμα για την Σάκκαρη στο πέμπτο γκέιμ
Η Μούχοβα ισοφάρισε και θα σερβίρει για το πρώτο της προβάδισμα στο δεύτερο σετ
15-40 έσβησε το πρώτο η Σάκκαρη
0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα
0-30 με την Μούχοβα να πιέζει την Ελληνίδα τενίστρια
Η Σάκκαρη ξανά στο σερβίς
40-30 συνεχίζεται η μάχη στο τρίτο γκέιμ
30-15 η Μούχοβα
15-15 για τις δύο τενίστριες
Η Μούχοβα ξανά στο σερβίς
40-15 εύκολα η Σάκκαρη
30-15 η Σάκκαρη
15-15 με άψογο φόρχαντ της Σάκκαρη
0-15 για την Μούχοβα
Σειρά της Σάκκαρη στο σερβίς
30-40 έσβησε το πρώτο η Μούχοβα, με το φιλέ να μην κάνει τη χάρη στην Σάκκαρη
15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη
15-30 για την Σάκκαρη
15-15 με οριακό άουτ από την Σάκκαρη
0-15 για την Σάκκαρη
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με την Μούχοβα στο σερβίς
40-0 για την Σάκκαρη και τριπλό σετ πόιντ
30-0 εύκολα για την Σάκκαρη
15-0 με καλό πρώτο σερβίς
Θα σερβίρει για το πρώτο σετ η Σάκκαρη!
0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη
0-30 με αβίαστο λάθος της Μούχοβα
0-15 για την Σάκκαρη
Σειρά της Μούχοβα στο σερβίς
Κι άλλο πλεονέκτημα για την Σάκκαρη
Το έσβησε κι αυτό η Σάκκαρη!
Και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα από αβίαστο λάθος της Σάκκαρη
Τρίτη ισοπαλία στο γκέιμ μετά από αβίαστο λάθος της Μαρίας
Νέο πλεονέκτημα για την Σάκκαρη
Νέα ισοπαλία στο γκέιμ
Και πλεονέκτημα για την Σάκκαρη μετά από αδιανόητη άμυνα!
Έσβησε και το δεύτερο η Σάκκαρη με τον ίδιο τρόπο
30-40 σβήνει το πρώτο με winner η Σάκκαρη
15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα
Πιέζει ξανά στο σερβίς την Σάκκαρη η Μούχοβα, φθάνοντας στο 15-30
Με καλά πρώτα σερβίς έφθασε στο 40-0 η Μούχοβα
Η Μούχοβα στο σερβίς
40-30 μετά από ράλι υπέρ της Σάκκαρη
30-30 ισοφαρίζει η Τσέχα
30-15 με την Μούχοβα να μειώνει μετά το εύκολο 3-0 της Σάκκαρη
15-0 με καταπληκτικό χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ
Σειρά της Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς
Νέα ευκαιρία για την Μαρία! Που πήρε το πλεονέκτημα και τέταρτο μπρέικ πόιντ μετά από αβίαστο λάθος της Μούχοβα
Τραγικό λάθος της Σάκκαρη σε σμας! Έχασε μοναδική ευκαιρία για μπρέικ!
30-40 σβήνει και δεύτερο μπρέικ πόιντ η Μούχοβα
15-40 μετά από εκπληκτικό χτύπημα της Τσέχας στο φιλέ, που κέριδσε το χειροκρότημα και της Σάκκαρη
0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη!
0-30 για την Σάκκαρη που μπήκε δυνατά στο γκέιμ για να "απαντήσει" στο μπρέικ της Τσέχας
Η Μούχοβα και πάλι στο σερβίς
Ίδιο χτύπημα για την Σάκκαρη και νέο πλεονέκτημα και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα
Κακή επιστροφή της Τσέχας και νέα ισοπαλία
Και νέο μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα, μετά από χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ
Το έσβησε εύκολα η Σάκκαρη για τη νέα ισοπαλία στο τρίτο γκέιμ
Πλεονέκτημα και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα!
Νέα ισοπαλία με την Σάκκαρη να χάνει την baseline
Πλεονέκτημα για την Σάκκαρη με πολύ ωραίο πόντο μετά από ράλι
40-40 με βολέ της Μούχοβα
40-30 εύκολα για την Σάκκαρη
30-30 με άψογο πρώτο σερβίς για την Σάκκαρη
15-30 με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη και υπέροχο πέρασμα της Μούχοβα στον επόμενο πόντο
15-0 με τρομερό ντροπ της Σάκκαρη
Η Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς
40-30 με την Σάκκαρη να πιέζει την Τσέχα τενίστρια
40-15 με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη
30-15 μειώνει η Σάκκαρη
30-0 για τη Μούχοβα
Σειρά της Μούχοβα να σερβίρει
Και 40-0 εύκολα για την Ελληνίδα τενίστρια
30-0 με δυνατό φόρχαντ της Σάκκαρη
15-0 για την Σάκκαρη με την Μούχοβα να χάνει την baseline
Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη
Οι δύο τενίστριες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο ημιτελικός
Η Σάκκαρη έχει την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της σε 1000άρι τουρνουά της WTA
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει αρνητικό ρεκόρ και κόντρα στην Μούχοβα (4-1), αλλά το ίδιο ίσχυε και κόντρα στην Σφιόντεκ
Η Μαρία Σάκκαρη έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και το 1000άρι τουρνουά στη Ντόχα, όπου και απέκλεισε την Σφιόντεκ (Νο2 στον κόσμο) για να βρεθεί στα ημιτελικά
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ημιτελικό του τουρνουά στην Ντόχα, ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Καρολίνα Μούχοβα