Μαρία Σάκκαρη – Καρολίνα Μούχοβα live για τα ημιτελικά στη Ντόχα

Μία νίκη μακριά από τον τελικό βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη στο Όπεν του Κατάρ
Η Σάκκαρη
Η Σάκκαρη στον αγώνα με την Μούχοβα στο Κατάρ / REUTERS/Ibraheem Al Omari

Η Μαρία Σάκκαρη προελαύνει στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα και μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Ίγκα Σφιόντεκ, αντιμετωπίζει την Καρολίνα Μούχοβα για μία θέση στο μεγάλο τελικό του Qatar Open.

19:57 | 13.02.2026

40-30 με οριακό άουτ από την Σάκκαρη

19:57 | 13.02.2026

30-30 ισοφάρισε η Τσέχα

19:57 | 13.02.2026

15-30 και προβάδισμα για την Σάκκαρη στο πέμπτο γκέιμ

19:54 | 13.02.2026

Η Μούχοβα ισοφάρισε και θα σερβίρει για το πρώτο της προβάδισμα στο δεύτερο σετ

19:54 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-2 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:53 | 13.02.2026
Με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς, ήρθε το μπρέικ της Μούχοβα!
19:52 | 13.02.2026

15-40 έσβησε το πρώτο η Σάκκαρη

19:52 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα

19:52 | 13.02.2026

0-30 με την Μούχοβα να πιέζει την Ελληνίδα τενίστρια

19:48 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη ξανά στο σερβίς

19:48 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-1 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:47 | 13.02.2026

40-30 συνεχίζεται η μάχη στο τρίτο γκέιμ

19:47 | 13.02.2026

30-15 η Μούχοβα

19:46 | 13.02.2026

15-15 για τις δύο τενίστριες

19:45 | 13.02.2026

Η Μούχοβα ξανά στο σερβίς

19:45 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-0 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:43 | 13.02.2026

40-15 εύκολα η Σάκκαρη

19:43 | 13.02.2026

30-15 η Σάκκαρη

19:42 | 13.02.2026

15-15 με άψογο φόρχαντ της Σάκκαρη

19:42 | 13.02.2026

0-15 για την Μούχοβα

19:40 | 13.02.2026

Σειρά της Σάκκαρη στο σερβίς

19:40 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-0 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:40 | 13.02.2026
Έφθασε στο μπρέικ η Σάκκαρη με φοβερό πέρασμα στο φιλέ!
19:39 | 13.02.2026

30-40 έσβησε το πρώτο η Μούχοβα, με το φιλέ να μην κάνει τη χάρη στην Σάκκαρη

19:38 | 13.02.2026

15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη

19:37 | 13.02.2026

15-30 για την Σάκκαρη

19:37 | 13.02.2026

15-15 με οριακό άουτ από την Σάκκαρη

19:36 | 13.02.2026

0-15 για την Σάκκαρη

19:31 | 13.02.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με την Μούχοβα στο σερβίς

19:31 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 6-3 γκέιμ και 1-0 σετ!
19:31 | 13.02.2026
Πήρε το πρώτο σετ η Σάκκαρη!
19:30 | 13.02.2026

40-0 για την Σάκκαρη και τριπλό σετ πόιντ

19:29 | 13.02.2026

30-0 εύκολα για την Σάκκαρη

19:29 | 13.02.2026

15-0 με καλό πρώτο σερβίς

19:29 | 13.02.2026

Θα σερβίρει για το πρώτο σετ η Σάκκαρη!

19:29 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 5-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:28 | 13.02.2026
Έκανε αμέσως το μπρέικ η Σάκκαρη!
19:27 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη

19:27 | 13.02.2026

0-30 με αβίαστο λάθος της Μούχοβα

19:27 | 13.02.2026

0-15 για την Σάκκαρη

19:25 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα στο σερβίς

19:25 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 4-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:22 | 13.02.2026

Κι άλλο πλεονέκτημα για την Σάκκαρη

19:22 | 13.02.2026

Το έσβησε κι αυτό η Σάκκαρη!

19:21 | 13.02.2026

Και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα από αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

19:21 | 13.02.2026

Τρίτη ισοπαλία στο γκέιμ μετά από αβίαστο λάθος της Μαρίας

19:19 | 13.02.2026

Νέο πλεονέκτημα για την Σάκκαρη

19:19 | 13.02.2026

Νέα ισοπαλία στο γκέιμ

19:19 | 13.02.2026

Και πλεονέκτημα για την Σάκκαρη μετά από αδιανόητη άμυνα!

19:18 | 13.02.2026

Έσβησε και το δεύτερο η Σάκκαρη με τον ίδιο τρόπο

19:17 | 13.02.2026

30-40 σβήνει το πρώτο με winner η Σάκκαρη

19:16 | 13.02.2026

15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα

19:14 | 13.02.2026

Πιέζει ξανά στο σερβίς την Σάκκαρη η Μούχοβα, φθάνοντας στο 15-30

19:14 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 3-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:14 | 13.02.2026

Με καλά πρώτα σερβίς έφθασε στο 40-0 η Μούχοβα

19:10 | 13.02.2026

Η Μούχοβα στο σερβίς

19:10 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 3-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:09 | 13.02.2026

40-30 μετά από ράλι υπέρ της Σάκκαρη

19:08 | 13.02.2026

30-30 ισοφαρίζει η Τσέχα

19:08 | 13.02.2026

30-15 με την Μούχοβα να μειώνει μετά το εύκολο 3-0 της Σάκκαρη

19:07 | 13.02.2026

15-0 με καταπληκτικό χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ

19:07 | 13.02.2026

Σειρά της Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς

19:06 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:06 | 13.02.2026
Βρήκε το μπρέικ και ισοφάρισε την Τσέχα!
19:06 | 13.02.2026
Τα κατάφερε η Σάκκαρη!
19:05 | 13.02.2026

Νέα ευκαιρία για την Μαρία! Που πήρε το πλεονέκτημα και τέταρτο μπρέικ πόιντ μετά από αβίαστο λάθος της Μούχοβα

19:03 | 13.02.2026

Τραγικό λάθος της Σάκκαρη σε σμας! Έχασε μοναδική ευκαιρία για μπρέικ!

19:03 | 13.02.2026

30-40 σβήνει και δεύτερο μπρέικ πόιντ η Μούχοβα

19:01 | 13.02.2026

15-40 μετά από εκπληκτικό χτύπημα της Τσέχας στο φιλέ, που κέριδσε το χειροκρότημα και της Σάκκαρη

19:01 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη!

19:00 | 13.02.2026

0-30 για την Σάκκαρη που μπήκε δυνατά στο γκέιμ για να "απαντήσει" στο μπρέικ της Τσέχας

18:58 | 13.02.2026

Η Μούχοβα και πάλι στο σερβίς

18:58 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
18:58 | 13.02.2026
Έκανε το μπρέικ η Τσέχα!
18:57 | 13.02.2026

Ίδιο χτύπημα για την Σάκκαρη και νέο πλεονέκτημα και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα

18:56 | 13.02.2026

Κακή επιστροφή της Τσέχας και νέα ισοπαλία

18:55 | 13.02.2026

Και νέο μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα, μετά από χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ

18:55 | 13.02.2026

Το έσβησε εύκολα η Σάκκαρη για τη νέα ισοπαλία στο τρίτο γκέιμ

18:55 | 13.02.2026

Πλεονέκτημα και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα!

18:54 | 13.02.2026
Στον πάγκο της Σάκκαρη και η μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου
18:53 | 13.02.2026

Νέα ισοπαλία με την Σάκκαρη να χάνει την baseline

18:52 | 13.02.2026

Πλεονέκτημα για την Σάκκαρη με πολύ ωραίο πόντο μετά από ράλι

18:52 | 13.02.2026

40-40 με βολέ της Μούχοβα

18:51 | 13.02.2026

40-30 εύκολα για την Σάκκαρη

18:51 | 13.02.2026

30-30 με άψογο πρώτο σερβίς για την Σάκκαρη

18:50 | 13.02.2026

15-30 με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη και υπέροχο πέρασμα της Μούχοβα στον επόμενο πόντο

18:49 | 13.02.2026

15-0 με τρομερό ντροπ της Σάκκαρη

18:49 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς

18:49 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-1 γκέιμ στο πρώτο σετ!
18:48 | 13.02.2026

40-30 με την Σάκκαρη να πιέζει την Τσέχα τενίστρια

18:47 | 13.02.2026

40-15 με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

18:47 | 13.02.2026

30-15 μειώνει η Σάκκαρη

18:46 | 13.02.2026

30-0 για τη Μούχοβα

18:45 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα να σερβίρει

18:45 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-0 γκέιμ στο πρώτο σετ!
18:44 | 13.02.2026

Και 40-0 εύκολα για την Ελληνίδα τενίστρια

18:43 | 13.02.2026

30-0 με δυνατό φόρχαντ της Σάκκαρη

18:42 | 13.02.2026

15-0 για την Σάκκαρη με την Μούχοβα να χάνει την baseline

18:42 | 13.02.2026

Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη

18:42 | 13.02.2026

Οι δύο τενίστριες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο ημιτελικός

18:41 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη έχει την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της σε 1000άρι τουρνουά της WTA

18:39 | 13.02.2026

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει αρνητικό ρεκόρ και κόντρα στην Μούχοβα (4-1), αλλά το ίδιο ίσχυε και κόντρα στην Σφιόντεκ

18:39 | 13.02.2026

Η Μαρία Σάκκαρη έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και το 1000άρι τουρνουά στη Ντόχα, όπου και απέκλεισε την Σφιόντεκ (Νο2 στον κόσμο) για να βρεθεί στα ημιτελικά

18:38 | 13.02.2026

Νωρίτερα, στον πρώτο ημιτελικό, ο 19χρονη Εμποκό πήρε τη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό

 

Η Εμποκό
Βικτόρια Εμποκό – Γελένα Οσταπένκο 2-0: Η 19χρονη Καναδή προκρίθηκε στον τελικό της Ντόχα
Το δεύτερο τρόπαιό της σε 1000άρι τουρνουά της WTA αναζητά η Καναδή τενίστρια
18:37 | 13.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ημιτελικό του τουρνουά στην Ντόχα, ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Καρολίνα Μούχοβα

18:36 | 13.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
