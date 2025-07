Μαρία Σάκκαρη – Κάρσον Μπράινταϊν 2-1: Δραματική πρόκριση για την Ελληνίδα τενίστρια στο Μόντρεαλ

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το “εισιτήριο” για το δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Μοντρεάλ, μετά από μία νίκη 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) σε αγώνα “θρίλερ” με την Κάρσον Μπράινταϊν, το οποίο και κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μετά την καλή πορεία της στην Ουάσιγκτον, η Μαρία Σάκκαρη (Νο72 στον κόσμο) θέλει αντίστοιχα αποτελέσματα και στο Μοντρεάλ για να αρχίσει να ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη της WTA, με την αρχή να γίνεται κόντρα στην Κάρσον Μπράινταϊν.

Η κορυφαία Ελληνίδα ξεκίνησε εξαιρετικά την αναμέτρηση και “καθάρισε” εύκολα το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια η Καναδή (Νο.191) αντίπαλός της έφθασε στην ισοφάριση μπροστά στους συμπατριώτες της και το ματς οδηγήθηκε σε τρίτο σετ. Εκεί η Σάκκαρη κατάφερε να το “κλείσει” στο φινάλε με μπρέικ για το 7-5, που της χάρισε μία σημαντική νίκη μετά από “μάχη” σχεδόν 2,5 ωρών.

