Η Μαρία Σάκκαρη δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του Australian Open, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 6-2) της Λεόλια Ζανζάν, για να προκριθεί έτσι στο δεύτερο γύρο του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

Κόντρα στη Λεόλια Ζανζάν (Νο101 στην παγκόσμια κατάταξη), η Μαρία Σάκκαρη (Νο52 στον κόσμο) πανηγύρισε μόλις την πρώτη της νίκη μετά από τρία χρόνια στο Australian Open και μάλιστα σε straight sets, για να περάσει στο δεύτερο γύρο μετά από μόνο 79 λεπτά αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν ιδιαίτερα νευρική στο ξεκίνημα του αγώνα και βρέθηκε να χάνει με 3-0 και 4-1 στο πρώτο σετ, αλλά με “όπλο” το σερβίς της, έβγαλε μία φοβερή αντίδραση και με την ποιότητά της, έφερε… τούμπα το ματς, φθάνοντας με 6-4 στο 1-0.

Η συνέχεια ήταν πολύ καλύτερη, αφού στο δεύτερο σετ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην 30χρονη Γαλλίδα και μετά το 2-2 με διαδοχικά μπρέικ, “έκλεισε” με το εντυπωσιακό 6-2 το δεύτερο σετ, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Australian Open.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη φίλη της, Ντόνα Βέκιτς, ή τη φορμαρισμένη και νικήτρια στη Μελβούρνη, Μίρα Αντρέεβα.