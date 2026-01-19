Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Μίρα Αντρέεβα στο δεύτερο γύρο του Australian Open

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη η 18χρονη Ρωσίδα τενίστρια
Η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα του Australian Open
Η Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα του Australian Open / REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε μετά από τρία χρόνια στο δεύτερο γύρο του Australian Open και θα αντιμετωπίσει εκεί την Μίρα Αντρέεβα, που νίκησε με τη σειρά της στην πρεμιέρα του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

Η Μίρα Αντρέεβα έδωσε μεγάλη “μάχη” κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς, με την αναμέτρησή τους να κρίνεται στο τρίτο σετ, αλλά σε εκείνο το σημείο έκανε… πάρτι και έφθασε στην πρόκριση με 2-1 σετ (4-6, 6-3 6-0), για να πάρει το “εισιτήριο” για να αντιμετωπίσει τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open.

Αυτή θα είναι πάντως, η πρώτη φορά που η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι από τη 18χρονη Ρωσίδα, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

Αθλητικά
