Μαρία Σάκκαρη – Ντόνα Βέκιτς 0-2: Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς στην πρεμιέρα του τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, μετά την ήττα με 2-0 σετ (6-2, 6-3).

Μετά από ένα κακό πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη (Νο65 στην παγκόσμια κατάταξη) προηγήθηκε με 3-2 στο δεύτερο σετ, αλλά η Ντόνα Βέκιτς (Νο55 στον κόσμο) αντέδρασε στη συνέχεια και με δύο δικά της μπρέικ έφθασε στο 6-3, που της επέτρεψε να “σφραγίσει” τη νίκη και την πρόκριση στο επόμενο γύρο του τουρνουά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αφήνει έτσι πίσω της το Μεξικό και επικεντρώνεται πια στο US Open, όπου θα έχει την ευκαιρία για μία πορεία που μπορεί να της δώσει νέα ώθηση στην παγκόσμια κατάταξη.

Put it in the book @DonnaVekic moves past Sakkari 6-2, 6-3 to advance to round two in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/wR16q5L3dc — wta (@WTA) August 19, 2025

Αυτή ήταν η 7η ήττα της Σάκκαρη σε 11 αγώνες με τη Βέκιτς.