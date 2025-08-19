Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Ντόνα Βέκιτς 0-2: Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο για την Ελληνίδα τενίστρια

Επόμενος σταθμός το US Open για την Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα στις ΗΠΑ
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα στις ΗΠΑ / REUTERS / David Kirouac-Imagn Images

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς στην πρεμιέρα του τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, μετά την ήττα με 2-0 σετ (6-2, 6-3).

Μετά από ένα κακό πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη (Νο65 στην παγκόσμια κατάταξη) προηγήθηκε με 3-2 στο δεύτερο σετ, αλλά η Ντόνα Βέκιτς (Νο55 στον κόσμο) αντέδρασε στη συνέχεια και με δύο δικά της μπρέικ έφθασε στο 6-3, που της επέτρεψε να “σφραγίσει” τη νίκη και την πρόκριση στο επόμενο γύρο του τουρνουά.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αφήνει έτσι πίσω της το Μεξικό και επικεντρώνεται πια στο US Open, όπου θα έχει την ευκαιρία για μία πορεία που μπορεί να της δώσει νέα ώθηση στην παγκόσμια κατάταξη.

Αυτή ήταν η 7η ήττα της Σάκκαρη σε 11 αγώνες με τη Βέκιτς.

