Μαρία Σάκκαρη – Ντόνα Βέκιτς: Ξημερώματα Τρίτης η πρεμιέρα στο Μεξικό

Πρόβα τζενεράλε πριν το US Open για την Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon / AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό με αντίπαλο την Ντόνα Βέκιτς και η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένο να αρχίσει μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (19/08) σε ώρα Ελλάδας.

Λίγο πριν μπουν οι αθλήτριες στη “μάχη” για το US Open, η Μαρία Σάκκαρη (Νο65 στην παγκόσμια κατάταξη) καλείται να κάνει μία καλή πορεία στο Μεξικό, για να συνεχίσει να κερδίζει βαθμούς και να βελτιώσει ξανά τη θέση της στο WTA Ranking.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε wild card για να αγωνιστεί στο Μεξικό, όπου πρώτη αντίπαλος είναι η φίλη της, Ντόνα Βέκιτς (Νο55 στον κόσμο), με την οποία έχει 4 νίκες σε 10 παιχνίδια, αλλά επικράτησε εύκολα με 2-0 στην τελευταία μεταξύ τους “μονομαχία” στη Μαδρίτη.

