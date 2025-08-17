Συμβαίνει τώρα:
Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα κόντρα στη Ντόνα Βέκιτς στο Μεξικό

Έμαθε αντιπάλους η Σάκκαρη για το τουρνουά του Μοντερέι
Η Μαρία Σάκκαρη (ΦΩΤΟ Europa Press via AP)

Κόντρα στη φίλη της, Ντόνα Βέκιτς θα κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό, η Μαρία Σάκκαρη, η οποία και ετοιμάζεται για μία… πρόβα τζενεράλε ενόψει του US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο65 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αγωνιστεί με wild card στο Μεξικό και η κλήρωση την έφερε στον πρώτο γύρο, απέναντι στην Ντόνα Βέκιτς (Νο55 στον κόσμο), με την οποία έχει 4 νίκες σε 10 παιχνίδια, επικρατώντας όμως άνετα με 2-0 στην τελευταία μεταξύ τους “μονομαχία” στη Μαδρίτη.

Αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, η Σάκκαρη θα αγωνιστεί κόντρα σε Ελίζ Μέρτενς ή Άννα Μπλίνκοβα στον επόμενο γύρο, με την Ντιάνα Σνάιντερ πιθανή αντίπαλο στα προημιτελικά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είναι δε στο ταμπλό, από την πλευρά της Έμμα Ναβάρο, Νο1 στο συγκεκριμένο τουρνουά.

