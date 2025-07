Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα κόντρα στην Κέιτι Μπόουτλερ στο Mubadala Citi DC Open

Την πρώτη αντίπαλό της στο τουρνουά της Ουάσινγκτον έμαθε η Μαρία Σάκκαρη το βράδυ του Σαββάτου (19.07.2025).

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά το Wimbledon, θα επιδιώξει ν’ αποκλείσει την Κέιτι Μπόουτλερ από τη Μεγάλη Βρετανία στην πρεμιέρα επί αμερικανικού εδάφους τη Δευτέρα (21.07.2025).

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα βρεθεί απέναντι στην Έμμα Ναβάρο, η οποία έχει περάσει στον δεύτερο γύρο με bye μιας και είναι το Νο.2 του ταμπλό. Στη φάση των «16» του Mubadala Citi DC Open θα περιμένει μία εκ των Κόστιουκ, Ραντουκάνου, Οσάκα ή Πουτίντσεβα.

Στο ταμπλό ηγείται η Τζέσικα Πεγκούλα, στην πλευρά της οποία βρίσκεται η Έλενα Ριμπάκινα.

