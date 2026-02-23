Μαρία Σάκκαρη – Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέα άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη για τους Έλληνες τενίστες

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζουν την ανοδική τους πορείας προς τις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, έχοντας αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό μέσα στο 2026.

Μετά την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά στην Ντόχα, η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε στην 32η θέση της WTA, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε τρεις θέσεις και είναι πλέον στο Νο30 του κόσμου, μετά τη δική του παρουσία μέχρι τα προημιτελικά στο Qatar Open.

Αμφότεροι έχουν φθάσει πάντως στο παρελθόν ακόμη και στο top3 της παγκόσμιας κατάταξης και ελπίζουν ότι θα καταφέρουν φέτος να επανέλθουν στο πιο υψηλό επίπεδο του τένις.