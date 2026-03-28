Μαρινέλλα: Συλλυπητήρια μηνύματα και από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Η Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 88 ετών και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να λένε το δικό τους “αντίο” στην κορυφαία ερμηνεύτρια.

Τόσο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκαναν σχετικές αναρτήσεις στα επίσημα social media των ομάδων, αποχαιρετώντας με συλλυπητήρια μηνύματα, την εμβληματική Μαρινέλλα.

Η ανάρτηση της Παναθηναϊκός

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρετά με θλίψη τη Μαρινέλλα.

Η φωνή της έντυσε με συναίσθημα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους“.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα.

Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας.

Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της“.