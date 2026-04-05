Μάριος Ηλιόπουλος: «Μετά το μακελειό του Μάκελι ήρθε η κάθαρση – Χαμηλά η μπάλα, η ΑΕΚ αναγεννήθηκε»

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς, η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού στο “Καραϊσκάκης” και ξέφυγε στο +5 από τους διώκτες της στη βαθμολογία του βαθμολογικού πίνακα των playoffs της Super League. Ο ισχυρός άνδρας των “κιτρινόμαυρων”, Μάριος Ηλιόπουλος, παρακολούθησε από κοντά το διπλό της Ένωσης, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ομάδας στο “Καραϊσκάκης” από τη στιγμή που απέκτησε τις μετοχές της.

Μετά το φινάλε του ντέρμπι, ο Μάριος Ηλιόπουλος εμφανίστηκε χαρούμενος, αλλά και συγκρατημένα αισιόδοξος στις δηλώσεις που παραχώρησε, για την πορεία της ΑΕΚ και τον δρόμο προς τον τίτλο, τοποθετήθηκε για το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού, ενώ μίλησε και για το επικείμενο ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία! Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη του στον Μάρκο Νίκολιτς.

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Η ομάδα αναγεννήθηκε, είναι μια διαφορετική ΑΕΚ. Πέρσι για διάφορους λόγους η πορεία ήταν αυτή που ήταν. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και η ΑΕΚ έδειξε σήμερα τι μπορεί να κάνει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός, μέσα στο γήπεδό του. Όλη η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει επιμονή, πίστη πάθος και σήμερα η ΑΕΚ έδειξε κάτι διαφορετικό που εξέπληξε πολύ κόσμο. Θέλουμε να τελειώσουμε, χαμηλά ο πήχης. Είμαστε χαρούμενοι και πολύ αισιόδοξοι για αυτή τη νέα ΑΕΚ και αυτό το νέο ελληνικό ποδόσφαιρο που έρχεται σιγά-σιγά, το αξίζουν τα νέα παιδιά που θέλουν ένα ποδόσφαιρο με καθαρότητα και ευ αγωνίζεσθαι.» ανέφερε αρχικά.

Για το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού: «Ήταν ξεκάθαρο οφσάιντ, δεν μας έκανε κάποιος κάποια χάρη. Αλλά με δεδομένο το μακελειό που έκανε ο Μάκελι, η κάθαρση ήρθε εις διπλούν. Η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει υπομονή, επιμονή, πίστη και γι’ αυτό η ΑΕΚ είναι τόσο μπροστά».

Για το επικείμενο ματς με τη Ράγιο: «Οι ισπανικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Το ματς με την Ράγιο είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν δείξουμε το σημερινό πρόσωπο, πιστεύω πως θα πάμε καλά.».

Για το εάν έταξε πριμ στα αποδυτήρια: “Δεν έταξα πριν, δίνω, δεν τάζω”.

Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος: “Η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι η ανώτερη ομάδα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πέντε αγώνες, συνεχίζουμε να έχουμε πίστη πάθος για την τελευταία ελπίδα”.

Για τον Νίκολιτς: “Τι να σου πω ότι την αγαπάω; Τον αγαπάω, για να το λέει κάτι ξέρει. Σας ευχαριστώ για τη νέα σελίδα που ανοίγει στο ελληνικό ποδόσφαιρο”.