Μάριος Ηλιόπουλος: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα, θέλουν δεν θέλουν»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) στην κοπή πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής για το 2026. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μίλησε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και για τη δωρεά του ποσό των 1,5 εκατ. ευρώ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

“Το ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα, το θέλουν δεν το θέλουν” ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στ5ους παρευρισκόμενους, ενώ τόνισε ότι η δωρεά του θα δοθεί κανονικά το επόμενο διάστημα.

“Είχα αναφερθεί σε δύο δεσμεύσεις. Το 1,5 εκατομμύριο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γαργάρες δεν κάνω. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο ακόμη και σε χαρτοπετσέτα μετράει. Το ποσό δεν θα πάει από θολά κανάλια. Θα πάει όπως πρέπει γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ίδρυμα εδώ και 1,5 χρόνο αλλά υπάρχει γραφειοκρατία.

Τις επόμενες ημέρες τελειώνουμε. Ανακοινώνω ότι πρώτο ποσό θα δοθεί στην ΕΠΣΑΝΑ τιμής ένεκεν για την σημερινή εκδήλωση. Το δεύτερο μήνυμα μπορεί να φαίνεται εγωιστικό και πείτε ότι θέλετε. Το ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα, το θέλουν δεν το θέλουν. Σημειώστε το” ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ.