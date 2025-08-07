Μάρκο Νίκολιτς για την ισοπαλία της ΑΕΚ: «Κάναμε απίστευτα δώρα στον αντίπαλο, όλα θα κριθούν στην Αθήνα»

ΑΕΚ και Άρης Λεμεσού έμειναν στο 2-2 στην Κύπρο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στα ατομικά λάθη και στα “δώρα” που -όπως τόνισε χαρακτηριστικά- έκανε η ομάδα του και έφεραν την ισοφάριση,.

Πάντως, ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την πίστη του, για πρόκριση της ΑΕΚ, στον επόμενο προκριματικό γύρο του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, βάλαμε τα δύο γκολ και είχαμε μια καλή ευκαιρία και για τρίτο τέρμα. Μετά έγινε αυτό που είχα πει. Αρχίσαμε να κάνουμε «δώρα» στον αντίπαλο. Μία βαθιά μπαλιά στην γραμμή του οφσάιντ στην πλάτη της άμυνας που δεχθήκαμε το πρώτο γκολ και μετά από το στημένο το κόρνερ δεχθήκαμε και το άλλο. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, να μην υπάρχουν νεκρά διαστήματα. Δυστυχώς, και υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες με τη ζέστη και την υγρασία, τα παιδιά έκαναν ό,τι μπορούσαν, προσπάθησαν. Κρίμα γιατί ήταν να να παίζαμε εντός έδρας, οι οπαδοί μας στήριξαν και τελικά όλα θα κριθούν στην Αθήνα.

Ο Άρης Λεμεσού άλλαξε το σύστημα σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Σε τακτικό και ομαδικό επίπεδο δεν πιστεύω ότι είχαμε κάποιο ζήτημα, στο ατομικό μας κόστισαν. Οι μεγάλες μπαλιές, οι δεύτερες μπάλες που χαθήκανε και οι αντεπιθέσεις. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, με αυτά που είδα όμως έχω μεγάλη πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα και πρόκριση στην Αθήνα».