Μάρκο Νίκολιτς: Η πωρωτική ομιλία του στα αποδυτήρια πριν το ΑΕΚ – Άντερλεχτ

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 την Άντερλεχτ στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League και πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση μπροστά στους οπαδούς της, με τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνεται από τον κόσμο για την πορεία της ομάδας μέχρι την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο ίδιος ο προπονητής της Ένωσης είχε φροντίσει να ξεσηκώσει τους ποδοσφαιριστές του με την ομιλία του στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του ΑΕΚ – Άντερλεχτ και η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ δημοσίευσε το σχετικό video με όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες του.

Η ομιλία του Νίκολιτς

“Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρινόταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε. Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια από την κερκίδα.

Επιτεθείτε τους, να είστε γενναίοι. Επιτεθείτε τους με γενναιότητα. Αλλά μην γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την συγκέντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω.

Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε την στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση. Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ είναι “πολεμάμε, πιστεύουμε”, “πολεμάμε, πιστεύουμε“, “πολεμάμε, πιστεύουμε“ και “ποτέ δεν τα παρατάμε“.