Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα των βορείων προαστίων στα ημιτελικά του Allwyn Final 8 Κυπέλλου

Με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να κάνει “μεγάλο” ματς, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη Betsson με 87-80 στον πρώτο προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, που φιλοξενείται στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.

Τη στιγμή που στην GBL παλεύει για την σωτηρία, το Μαρούσι κατάφερε να κάνει μια πειστική εμφάνιση κόντρα στον Άρη Betsson , δεν έχασε ποτέ το προβάδισμά του και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου θα περιμένει το νικητή του Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Κορυφαίος των νικητών αλλά και του αγώνα, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης (17 πόντοι), ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Κινγκ (11 πόντοι, 11 ασίστ), Ντε Σόουζα (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Κουζέλογου (11 πόντοι) και Γιαννόπουλος (10 πόντοι).

Από την άλλη, ο Άρης Betsson φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων. Ουσιαστικά, οι μοναδικοί που το προσπάθησαν ήταν οι Νουά (19π, 6 ριμπ), Τζόουνς (13π) και Μήτρου-Λονγκ (12π, 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 4, Μέικον, Τουλιάτος 3 (1), Κινγκ 11 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 17 (2), Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11 (1), Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10 (2), Περάντες 5 (1)

Άρης Betsson: Μήτρου Λονγκ 12 (1), Τζόουνς 13 (1), Νουά 19 (2), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χάρελ 10, Άντζουσιτς 6 (2), Αντετοκούνμπο Κ. 10, Κουλμπόκα 7 (2)