Μαρούσι – Παναθηναϊκός: Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ορίστηκε η αναμέτρηση της GBL

Η αναμέτρηση που θα γινόταν στις 27/12/25 αναβλήθηκε λόγω των πολλών κρουσμάτων γρίπης Α στον Παναθηναϊκό
Χουάντσο και Γκραντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (EUROKINISSI)

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι για την 12η αγωνιστική της GBL αναβλήθηκε λόγω των πολλών κρουσμάτων της γρίπης Α στους πράσινους.

 Η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Παναθηναϊκό που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου (18:30), όμως αυτό λόγω των πολλών προβλημάτων του «τριφυλλιού» δεν ήταν εφικτό, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου (18:30).

Η αναμέτρηση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου για να προλάβουν οι παίκτες και τα μέλη του Παναθηναϊκού που νοσούν να αναρρώσουν και να είναι υγιή.

Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση, που έγινε ομόφωνα δεκτή, οι εξετάσεις των αθλητών να γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία από εδώ και μπρός. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί αυτήν την περίοδο, καθώς οι παίκτες των πρασίνων βρίσκονται με τους οικείους τους σε απομόνωση.

Η ενημέρωση της GBL

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας Μαρούσι – Παναθηναϊκός που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

