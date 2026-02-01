Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: Ο Ιστορικός πήρε τη ματσάρα και έκανε άλμα παραμονής στην GBL

Ο Πανιώνιος πήρε τεράστια νίκη στην 17η αγωνιστική της GBL κόντρα στο Μαρούσι με 105-97 εκτός έδρας και ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό με τις επιθέσεις να κερδίζουν και τον κόσμο στο γήπεδο του Αμαρουσίου σίγουρα να μένει ικανοποιημένος από το θέαμα, παρά την ήττα της ομάδας του από τον Πανιώνιο.

Ο Τόμασον ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 25 πόντους και πρωταγωνίστησε για τους «κυανέρυθρους». Ο Τέιλορ ήταν τρομερός έχοντας 22 πόντους και 8 ασίστ παίζοντας 37 λεπτά στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους.

Ο Κρούζερ του Πανιωνίου κυριάρχησε στους αιθέρες και με 19 πόντους και 9 ασίστ, βοήθησε τα μέγιστα στην ομάδα του.

Για τους γηπεδούχους ο Κινγκ ξεχώρισε με 21 πόντους, όσους πέτυχε και ο καταπληκτικός Πάπας. Ο Μέικον είχε 18 πόντους και 6 ασίστ, χωρίς όμως να μπορεί να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Πανιώνιος ανέβηκε στην 10η θέση της GBL με ρεκόρ 4-12 και φαίνεται ότι με τον Μάρκοβιτς στον πάγκο βρήκε τον τρόπο για να σώσει μία κακή σεζόν. Το Μαρούσι έπεσε τελευταίο με ρεκόρ 3-13.

Στη 18η αγωνιστική το Μαρούσι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΚ (7/2, 18:00) ενώ ο Πανιώνιος υποδέχεται τη Μύκονο Betsson (7/2, 16:00).

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας 21 (1/2 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 4/4 βολές), Σάλας 4 (2/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Κινγκ 21 (2/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/4 βολές), Καλαϊτζάκης 9 (2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2/2 βολές), ΝτεΣόζα 11 (3/4 δίποντα, 5/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Καρακώστας, Μέικον 18 (3/7 δίποντα, 12/12 βολές), Ρέινολντς 5 (1/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Τουλιάτος, Γουίλιαμς 6 (2/4 δίποντα, 2/3 βολές), Κουζέλογλου, Γιαννόπουλος 2 (1/1 δίποντα).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 9 (3/3 δίποντα, 3/4 βολές), Λέμον 3 (1/1 δίποντα, 1/2 βολές), Τόμασον 25 (10/13 δίποντα, 5/5 βολές), Κρούζερ 19 (4/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκίκας, Τέιλορ 22 (5/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Τσαλμπούρης 13 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Οικονομόπουλος, Λούις 2 (1/3 δίποντα), Γκοντίκας, Πατρίκις, Νικολαϊδης 12 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα).