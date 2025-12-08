«Μας ξεγέλασαν με Λιβάι Γκαρσία, η χειρότερη μετεγγραφή» δηλώνει ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ Μόσχας

Ο Λιβάι Γκαρσία πήρε μετεγγραφή τον Φεβρουάριο του 2024, από την ΑΕΚ στην Σπαρτάκ Μόσχας, με την ρωσική ομάδα να δίνει στην Ένωση το ποσό των 18,7 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τώρα, όμως, η νέα του ομάδα και οι οπαδοί της, δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πορεία του.

Ο Λιβάι Γκαρσία έχει αγωνιστεί σε 32 ματς με τη Σπαρτάκ Μόσχας, σκοράροντας 9 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ, με τον πρώην γενικό διευθυντή της ομάδας, Γιούρι Πέρβακ να… στάζει φαρμάκι για τη συγκεκριμένη μετεγγραφή από την ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα θα έπρεπε να ανακαλύπτει νέα εγχώρια ταλέντα.

“Η χειρότερη μετεγγραφή για τη Σπαρτάκ το 2025 είναι, φυσικά, ο Λιβάι Γκαρσία. Μια ακριβή και άχρηστη μετεγγραφή. Η τιμή και η ποιότητα απλά δεν αντιστοιχούν. Ξεγέλασαν απλώς την Σπαρτάκ. Δεν πλήρωσαν 20 εκατομμύρια, αλλά περισσότερα, με όλα αυτά τα ‘παράπλευρα’ έξοδα.

Οι Έλληνες με τους οποίους μίλησα εντυπωσιάστηκαν πολύ από αυτή τη συμφωνία. Είναι η πιο περιττή μετεγγραφή για τον σύλλογο. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχουν ταλαντούχοι νέοι ποδοσφαιριστές στη χώρα μας. Πρέπει να παρακολουθούμε το πρωτάθλημα, να ψάχνουμε, να ανακαλύπτουμε.

Σε κάθε ομάδα υπάρχει παίκτης που αξίζει της προσοχής μας. Γιατί να κοιτάμε προς την Ελλάδα; Εντάξει, Βραζιλία, Αργεντινή. Αλλά πώς καταλήξαμε στην Ελλάδα; Κάποιος σταυροκοπήθηκε, έκρυψε τα χρήματα σε μια σακούλα για αυτή τη μετεγγραφή και πέρασε τα σύνορα σαν Άγιος Βασίλης”, τόνισε ο Πέρβακ.