Μασούρας: Θέλω να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι νοοτροπία πρέπει να έχεις ως ομάδα

H Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη το βράδυ της Τρίτης (31/03, 20:00, ALPHA).

Ο Γιώργος Μασούρας εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ουγγαρία, τονίζοντας πως στόχος είναι η ολοκλήρωση της ταυτότητας της ομάδας.

Όσα δήλωσε ο διεθνής επιθετικός

Για το ότι είναι πλέον υπαρχηγός: “Αυτά είναι και λίγο τυπικά. Είμαι υπερήφανος να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Να βρίσκομαι πολλά χρόνια, να με τιμούν οι συμπαίκτες μου. Τα θεωρώ εντελώς τυπικά. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς μπορείς να μεταδώσεις τις εμπειρίες σου στα νέα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Σε ότι αφορά τα φιλικά ματς, πάντα θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά θεωρώ ότι και εγώ και όλοι μας έχει μεγαλύτερη σημασία το πώς θα κερδίσουμε. Να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα γιατί αυτό έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όχι μια πρόσκαιρη νίκη”.

Για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστούν ματς χωρίς στόχους: “Σίγουρα μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω, το έχουμε πει όλοι. Κάθε αποτυχία ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Είμαστε όλοι εδώ από την πρώτη μέρα να τη στηρίξουμε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε”.

Για το ότι οι Έλληνες διεθνείς δεν θα πάνε στο Μουντιάλ και πώς το βιώνουν: “Δυστυχώς το έχω ξαναζήσει οπότε έχω κακή εμπειρία. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι προφανώς θέλω να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι νοοτροπία πρέπει να έχεις ως ομάδα. Στόχος μου και όλων των παιδιών που είμαστε στην ίδια φουρνιά είναι να καταφέρουμε να μη ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να είμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις, να το απολαύσει το κοινό και να είμαστε υπερήφανοι για την Εθνική μας Ομάδα”.