Ατάκες όπως “βρώμικος παίκτης”, “να μπει φυλακή” και “πιθανή ανθρωποκτονία” είναι αυτές που μπορεί να διαβάσει κανείς στα social media για τον Ματ Πέτγκρέιβ, λίγες ώρες μετά το θανάσιμο “χτύπημα” που έκανε -με τα παγοπέδιλά του- στον Άνταμ Τζόνσον, σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου στην Αγγλία.

Στο… στόχαστρο πλήθος χρηστών των social media έχει βρεθεί τα τελευταία 24ωρα ο αθλητής του χόκεϊ, Ματ Πέτγκρεϊβ, μετά το απίστευτο και θανατηφόρο χτύπημα που έκανε -με τα παγοπέδιλά του- στον Άνταμ Τζόνσον, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Nottingham Panthers με τους Sheffield Steelers.

Ο Άνταμ Τζόνσον των Nottingham Panthers δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα στον λαιμό από το παγοπέδιλο του Πέτγκρεϊβ, κατά τη διάρκεια μιας φάσης. Ο τραυματισμός του 29χρονου Τζόνσον ήταν σοκαριστικός, ενώ αμέσως μετά έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντα μια τεράστια λίμνη από αίμα.

Το παιχνίδι διεκόπη, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσαν στον παίκτη για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά ο τραυματισμός – ο οποίος έγινε υπό το βλέμμα της συντρόφου του- αποδείχθηκε μοιραίος.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

Συντετριμμένοι οι οπαδοί και οι συμπαίκτες του άφησαν λουλούδια και αφιερώματα έξω από το γήπεδο την Κυριακή (29.10) στην μνήμη του Αμερικανού αθλητή. Την ίδια στιγμή, όμως, τα social media και πιο συγκεκριμένα το X (πρώην Twitter) γέμισα από μηνύματα οργής προς το πρόσωπο του 31χρονου Ματ Πέτγκρεϊβ, ο οποίος στην σοκαριστική φάση πήγε να βγάλει άλλο παίκτη εκτός πορείας, αλλά -μόλις δεν το κατάφερε- άπλωσε άτσαλα το πόδι του στον άτυχο Τζόνσον και τον βγήκε στο λαιμό.

«Ο παίκτης του NHL Άνταμ Τζόνσον πέθανε σε ζωντανή μετάδοση, αφού ο Ματ Πέτγκρεϊβ του έκοψε το λαιμό με το παγοπέδιλό του. Ο Πέτγκρεϊβ έχει ιστορικό κακής συμπεριφοράς. Έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα λεπτά ποινής (σεζόν 2022-2023) και αποβάλλεται από παιχνίδια» αναφέρεται σε ένα σχόλιο.

NHL player Adam Johnson (29) died on live TV after Matt Petgrave slashed his throat with his skate



Petgrave has a history of bad behavior in the EIHL, including racking up the most penalty minutes (2022-2023 season) and getting booted out of games



The media quickly has declared… pic.twitter.com/x9KPRe7iOI — Sanatani(@sanatani_kiran) October 30, 2023

«Ο Ματ Πέτγκρεϊβ είναι γνωστό ότι είναι βρώμικος παίκτης και έχει αποβληθεί από πολλούς αγώνες για “ύπουλα” χτυπήματα. Θα έπρεπε να συλληφθεί σήμερα και είναι αηδιαστικό που οι περισσότεροι τίτλοι των μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για “ατύχημα”», γράφει ένα άλλο μήνυμα.

I don’t watch hockey but kicking a man with skates is obviously meant to do harm



I doubt he meant to kill him but still seems like manslaughter minimum https://t.co/QdqSehEFnL — Jake Shields (@jakeshieldsajj) October 30, 2023

«Βλέποντας το βίντεο φαίνεται σαν να σήκωσε σκόπιμα το πόδι του για να προκαλέσει τραυματισμό. Πιθανή ανθρωποκτονία» τονίζει ένας άλλος χρήστης της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Seeing it slowed down and zoomed does make it looks like he intentionally raised his leg to cause injury. Potential manslaughter.#MattPetgrave#AdamJohnson https://t.co/nmlTRCBTDX — Jack(@HybridProphecy) October 30, 2023

«Πρέπει ισοβίως να μην ξαναπαίξει χόκεϊ και στη συνέχεια να μπει στη φυλακή» αναφέρει ένας άλλος.