Ματίας Αλμέιδα για Σεβίλλη: «Η αρχή ενός ονείρου για όλους μας»

Ο Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται για την πρώτη του χρονιά στον πάγκο της Σεβίλλης, με τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ να εκφράζει την πίστη του σε ένα νέο, φιλόδοξο ξεκίνημα για την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της La Liga, ο Ματίας Αλμέιδα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την έναρξη της νέας σεζόν, με τον ίδιο να δείχνει έτοιμος για μια νέα πρόκληση στη καριέρα του και το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η Σεβίλλη μετά από μια δύσκολη σεζόν αλλάξε προπονητή και προσδοκά ο «Πελάδο» να επαναφέρει το σύλλογο στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, έχοντας ωστόσο ένα αρκετά δύσκολο έργο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ματίας Αλμέιδα

«Ψάχνουμε για ένα διαφορετικό στυλ από αυτό που χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μεθοδολογία. Κάθε αλλαγή χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά έχουμε δει κάποια καλά πράγματα, ειδικά στη νοοτροπία της απόκτησης βαθμών.

Είναι δύσκολο για μένα να είμαι ικανοποιημένος γιατί υπάρχουν πάντα πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Θα είμαι ικανοποιημένος όταν τελειώσει το τουρνουά και τα αποτελέσματα είναι καλά.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή ενός ονείρου για τους οπαδούς, τους διευθυντές και τον καθένα από εμάς. Στο ποδόσφαιρο, περνάς τις ίδιες εποχές με το έτος: περνάς χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη, αλλά ο στόχος είναι να έχουμε μια συνεπή άνοιξη ή καλοκαίρι».