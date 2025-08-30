Ματίας Αλμέιδα: «Μετά από ήττα, θα με δείτε κουρασμένο, με περισσότερες ρυτίδες και λύπη»

Ο Ματίας Αλμέιδα αποχώρησε πριν λίγους μήνες από τον πάγκο της ΑΕΚ και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης.

Οι πρώτες ημέρες του Αργεντινού τεχνικού στον πάγκο της ισπανικής ομάδας δεν είναι και οι καλύτερες, με τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα να γνωρίζει ισάριθμες ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ μίλησε ενόψει του αγώνα με την Τζιρόνα και τόνισε πως μετά από κάθε ήττα δείχνει πιο κουρασμένος και με ρυτίδες, καθώς του αρέσει μόνο να κερδίζει.

«Η ομάδα έχει δουλέψει πολλά πράγματα, τόσο τα λάθη όσο και αυτά που πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Έχουμε μελετήσει τον αντίπαλο και έχουμε επανέλθει από τραυματισμούς. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επιτέλους, με εμπιστοσύνη και δουλειά ως ομάδα, που είναι το μόνο που θα μας δώσει αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του. Είναι ποδοσφαιριστής με σημαντική καριέρα, επαγγελματισμό και χαρακτηριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Παίζει σε πολλές θέσεις και θεωρώ ότι θα είναι πολύτιμη προσθήκη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Αθπιλικουέτα και στην ετοιμότητα του Βλαχοδήμου: «Είμαστε στα τελικά στάδια, ελπίζουμε να προχωρήσει. Το όνομα είναι δύσκολο, ε;».

Και συμπλήρωσε: «Αν με δείτε μετά από μια ήττα, θα δείτε πρόσωπο κουρασμένο, με περισσότερες ρυτίδες και λύπη, γιατί μου αρέσει να κερδίζω. Είμαι σταθερός στις πεποιθήσεις μου και καταλαβαίνω ότι δεν λύνονται όλα γρήγορα. Είμαστε σε διαδικασία και κληρονόμησα μια κατάσταση από πέρσι που δεν ήταν η δική μου. Η προετοιμασία έγινε σωστά και στα δύο παιχνίδια υπήρχαν καλές και κακές στιγμές. Τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει το πλάνο μου. Κάνω αυτοκριτική και θα δείξω την πραγματική μου εικόνα».

Για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην προπονητική του καριέρα: «Ήταν όταν ξεκίνησα ως προπονητής στα 37 μου, οδηγώντας τους δικούς μου συμπαίκτες μετά τον υποβιβασμό και σε ένα μεγάλο κλαμπ με τεράστια πίεση. Έχω προσληφθεί σε πολλές ομάδες για αυτή την εμπειρία. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Δουλεύω για να κερδίζω, μετακομίζω από χώρα σε χώρα παίρνοντας ρίσκα γιατί αυτό θέλω. Πιστεύω στις διαδικασίες, γιατί τίποτα δεν αλλάζει γρήγορα.

Αν και καταλαβαίνω την ανησυχία, πρέπει να έχουμε σαφήνεια. Μου αρέσει η πρόκληση και είμαι πεπεισμένος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Προσπαθώ να μένω μακριά από όλη αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ και καιρό. Εμπιστεύομαι την καθημερινότητα και την ομάδα. Δεν μου αρέσουν οι δύο ήττες, αλλά ξέρω ότι ο τρόπος που παίζει η ομάδα θα φέρει βαθμούς. Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να πιστέψουμε ότι είναι ο σωστός δρόμος».