Ματίας Λεσόρ και Τσεντί Οσμάν αποθεώθηκαν από τους συμπαίκτες τους στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού

Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ μετά το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε νίκη “ανάσα” επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Euroleague, με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει από τον τραυματισμό του και να βοηθάει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να σταματήσει το αρντικό ρεκόρ των 4 ηττών στην Ευρώπη.

Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε έξτρα ενέργεια στον Παναθηναϊκό κόντρα στη Ζαλγκίρις, όπου κορυφαίος του αγώνα για τους “πράσινους” ήταν ο Τσεντί Οσμάν με 24 πόντους,  5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Οι δύο παίκτες του “τριφυλλιού” γνώρισαν έτσι και την αποθέωση των συμπαικτών τους στα αποδυτήρια, όπως φαίνεται και από το video που ανάρτηση στο CLUB 1908, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

 
 
 
 
 
