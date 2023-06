Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη δεύτερη μεταγραφική του βόμβα το φετινό καλοκαίρι, ανακοινώνοντας τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους ψηλούς της Euroleague την περασμένη σεζόν.

Ο Γάλλος σέντερ είχε 12.1 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 παιχνίδια με την Παρτιζάν, με την Euroleague να δημιουργεί βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του.

Δείτε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού εν δράσει:

2022-23 All-EuroLeague First Team member @ThiasLsf has joined The Greens ☘️



His best moments of the season ⬇️@paobcgr pic.twitter.com/m7JboyGPvO