Ματίας Λεσόρ: «Θα ήθελα να έχω επιστρέψει δύο μήνες νωρίτερα»

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο, λόγω τραυματισμών και ετοιμάζεται πλέον για τη δεύτερη συμμετοχή του στη φετινή Euroleague και το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας.

Μιλώντας για την αναμέτρηση και τον τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ υποστήριξε ότι θα ήθελε να έχει επανέλθει δύο μήνες νωρίτερα, αλλά απότη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι μέσα σε όλους τους στόχους του, θα “παλέψει” και ο ίδιος για να βοηθήσει την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Λεσόρ

Για την επιστροφή του και το πόσο έτοιμος νιώθει: «Ήθελα να γυρίσω στο 100% και στην καλύτερή μου φόρμα. Δουλεύω γι αυτό»

Για το πότε θα δει ο κόσμος τον Ματίας Λεσόρ ξανά στο 100%: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν η πρώτη φορά που τραυματίστηκα σε όλη μου την καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν εκτός μπάσκετ για πάνω από μήνα. Οπότε, δεν ξέρω πώς αντιδρά το σώμα μου, πόσο θα κρατήσει. Δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το αν νιώθει πως επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή: «Η σωστή στιγμή θα ήθελα να ήταν να έχω επιστρέψει 2 μήνες πριν. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε στην κούρσα για να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε, αλλά ακόμα είμαστε ζωντανοί. Όσο είμαστε ζωντανοί, πρέπει να πιστεύουμε και να παλεύουμε για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε».