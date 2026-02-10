Μάτζικ – Μπακς 118-99: Βαριά ήττα για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Ορλάντο

Το νικηφόρο σερί των Μπακς σταμάτησε στο Ορλάντο, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσγειώνεται άτσαλα στην πραγματικότητα, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τους Μάτζικ με 118-99.

Οι Μπακς ήταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο δεύτερο μέρος κατέρρευσαν και έγιναν έρμαιο στις ορέξεις των Μάτζικ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άντονι Μπλακ με 26 πόντους και ο Ντέσμοντ Μπέιν με 25 πόντους ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας του Ορλάντο, τη φανέλα του οποίου φόρεσε ξανά ο Φραντς Βάγκνερ.

Ο Γερμανός σούπερ σταρ αγωνίστηκε για 17 λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο για πρώτη φορά στην καριέρα του, μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μπακς, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ξεχώρισε με 28 πόντους και επτά ασίστ, ωστόσο η ομάδα του δεν κατάφερε να καλύψει το κενό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος απουσίασε για 15ο συνεχόμενο παιχνίδι λόγω προβλήματος στη γάμπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 28-24 ανέβηκαν οι Μάτζικ, οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν την πρώτη εξάδα στην Ανατολή, στο 21-30 υποχώρησαν οι Μπακς, οι οποίοι μόνο με θαύμα θα προλάβουν τα play in στην ανατολική περιφέρεια.