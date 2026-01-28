Μαχαίρωσαν δύο οπαδούς της Τσέλσι πριν το παιχνίδι με τη Νάπολι

Η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Νάπολι στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με σοβαρά επεισόδια να έχουν ήδη ξεκινήσει στο περιθώριο του αγώνα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, που επιβεβαιώνονται και από την ίδια την Τσέλσι, δύο οπαδοί της δέχθηκαν επίθεση από οπαδούς της Νάπολι, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και μαχαιρώματα.

Ένα μάλιστα από τα θύματα, ανέβασε και σχετική φωτογραφία στα social media, όπου και έγραψε τα εξής: «Πηγαίναμε απλώς σε άλλο μπαρ και ξαφνικά 25 ultras της Νάπολι με μαχαίρια άρχισαν να μας κυνηγούν. Μαχαίρωσαν έναν φίλο μου. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά».

“Ακραία προσοχή” συνιστά πλέον η Τσέλσι στους οπαδούς της.